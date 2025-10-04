Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

4.10.2025 09:29 ・ Päivitetty: 4.10.2025 09:29

Ulkoministeri Valtonen Hamasin ilmoituksesta: ”Tässä olisi edellytykset vaikka mihin”

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pitää erittäin positiivisena tietoa siitä, että palestiinalainen äärijärjestö Hamas olisi valmis etenemään Gazan rauhansuunnitelman mukaisesti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Olisi erinomaista, jos tämä nyt johtaisi siihen, että saataisiin tulitauko ja panttivangit vapaaksi. Tässä olisi edellytykset vaikka mihin, hän kommentoi STT:lle puhelimitse.

Hamas kertoi perjantai-iltana, että se on valmis vapauttamaan kaikki panttivangit osana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin 20-kohtaista rauhansuunnitelmaa Gazan sodan lopettamiseksi. Samalla Hamas kertoi olevansa valmis aloittamaan keskustelut suunnitelman yksityiskohdista välittäjien avustuksella.

Valtonen pitää lupaavana sitä, että Yhdysvallat on ensimmäistä kertaa laittanut aidosti kovan kovaa vastaan Gazan sodan lopettamiseksi.

-  Presidentti Trump on tosissaan sen suhteen, että pommittamisen ja tappamisen pitää loppua, se on hyvä asia.

Valtosen mukaan Israel on jo rajoittanut sotatoimiaan, mutta varsinaisessa kunnon tulitauossa ei vielä olla.

-  Nyt toivotaan, että edetään sitä kohti ja osapuolet näkisivät tämän nyt hyvänä askeleena kohti neuvotteluja, joita on hyvä käydä tulitauon oloissa.

HAMAS otti panttivankeja sen ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen hyökkäyksessä Israeliin lähes kaksi vuotta sitten. Panttivangeista on tiettävästi vain osa enää elossa.

-  On tärkeää, että kaikki elossa olevat palautetaan saman tien Israeliin, sitten toki myös kuolleet, Valtonen sanoo.

Jos panttivangit saadaan vapautettua, Israelin pitää Valtosen mukaan laskea aseensa ja aloittaa neuvottelut.

Valtonen pitää merkityksellisenä sitä, että kahdenkymmenen kohdan rauhansuunnitelmaan ovat sitoutuneet myös kaikki alueen arabimaat.

-  Siitä tulisi sopivasti painetta myös siihen, että tämä terroristijärjestö (Hamas) saataisiin pois alueelta.

Saila Kiuttu/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
3.10.2025
SAK: Työmarkkinarikollisuus on sairaus – tässä vastalääkkeitä sille
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.10.2025
SDP:n Räsänen: Alv-nostolla hallitus sai, mitä tilasi – ”Taas yksi itse aiheutettu ongelma lisää”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
3.10.2025
Arvio: Juha Itkosen romaanin hyvistä aineksista tulee valkokankaalla Vaahtera-siirappia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU