Ulkoministeri Valtonen Hamasin ilmoituksesta: ”Tässä olisi edellytykset vaikka mihin”

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pitää erittäin positiivisena tietoa siitä, että palestiinalainen äärijärjestö Hamas olisi valmis etenemään Gazan rauhansuunnitelman mukaisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Olisi erinomaista, jos tämä nyt johtaisi siihen, että saataisiin tulitauko ja panttivangit vapaaksi. Tässä olisi edellytykset vaikka mihin, hän kommentoi STT:lle puhelimitse.

Hamas kertoi perjantai-iltana, että se on valmis vapauttamaan kaikki panttivangit osana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin 20-kohtaista rauhansuunnitelmaa Gazan sodan lopettamiseksi. Samalla Hamas kertoi olevansa valmis aloittamaan keskustelut suunnitelman yksityiskohdista välittäjien avustuksella.

Valtonen pitää lupaavana sitä, että Yhdysvallat on ensimmäistä kertaa laittanut aidosti kovan kovaa vastaan Gazan sodan lopettamiseksi.

- Presidentti Trump on tosissaan sen suhteen, että pommittamisen ja tappamisen pitää loppua, se on hyvä asia.

Valtosen mukaan Israel on jo rajoittanut sotatoimiaan, mutta varsinaisessa kunnon tulitauossa ei vielä olla.

- Nyt toivotaan, että edetään sitä kohti ja osapuolet näkisivät tämän nyt hyvänä askeleena kohti neuvotteluja, joita on hyvä käydä tulitauon oloissa.

HAMAS otti panttivankeja sen ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen hyökkäyksessä Israeliin lähes kaksi vuotta sitten. Panttivangeista on tiettävästi vain osa enää elossa.

- On tärkeää, että kaikki elossa olevat palautetaan saman tien Israeliin, sitten toki myös kuolleet, Valtonen sanoo.

Jos panttivangit saadaan vapautettua, Israelin pitää Valtosen mukaan laskea aseensa ja aloittaa neuvottelut.

Valtonen pitää merkityksellisenä sitä, että kahdenkymmenen kohdan rauhansuunnitelmaan ovat sitoutuneet myös kaikki alueen arabimaat.

- Siitä tulisi sopivasti painetta myös siihen, että tämä terroristijärjestö (Hamas) saataisiin pois alueelta.

Saila Kiuttu/STT