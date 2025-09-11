Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.9.2025 04:59 ・ Päivitetty: 11.9.2025 04:59

Ulkoministeri: Venäläiset droonit eivät harhautuneet Puolaan vahingossa

LEHTIKUVA / AFP / SERGEI GAPON
Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski 1. elokuuta.

Puolan ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä loukanneet venäläisvalmisteiset droonit kohdistettiin maahan tahallaan, sanoi Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski keskiviikkona.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sikorski sanoi videoviestissään, että droonit eivät arvion mukaan harhautuneet Puolan ilmatilaan vahingossa. Ulkoministerin mukaan niin Puolan kuin muidenkin Nato-maiden ilmavoimat ovat tehneet saman päätelmän.

Vaikka Nato ei olekaan sodassa, Venäjän aggressio ulottuu Sikorskin mukaan myös Ukrainan ulkopuolelle.

VENÄJÄ on kiistänyt, että Puola olisi ollut sen droonien kohteena. Puolan mukaan droonit loukkasivat sen ilmatilaa 19 kertaa. Puolan ilmavoimat ampui droonit alas Hollannin, Italian ja Saksan avustamana. Droonit aiheuttivat omaisuusvahinkoja, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.

-  Puolaa, EU:ta ja Natoa ei voi pelotella. Me jatkamme Ukrainan urhean kansan tukemista. Venäjän johdon on aika tajuta, että sen yritys rakentaa uudelleen Euroopan viimeistä imperiumia on tuomittu epäonnistumaan, Sikorski sanoi.

Sikorski sanoi olleensa tapahtuneen johdosta yhteydessä Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubioon, EU:n ulkopoliittiseen edustajaan Kaja Kallakseen sekä Etyjin puheenjohtajana toimivaan ulkoministeri Elina Valtoseen (kok.).

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on arvostellut länsimaita ponnettomasta vastauksesta Puolan ilmatilan loukkaamiseen.

-  On ollut enemmän kuin tarpeeksi lausuntoja, mutta toistaiseksi on ollut puutetta toiminnasta. Venäjä testaa mahdollisuuksien rajoja. He testaavat sitä, mikä on reaktio. He panevat muistiin, miten Nato-maiden asevoimat toimivat, Zelenskyi sanoi päivittäisessä puheessaan.

