Ulkoministeriö ei katso tarpeelliseksi erillisen turvallisuuspoliittisen neuvonantajan nimeämistä pääministerille

Ulkoministeriö (UM) ei pidä tarpeellisena erillisen turvallisuuspoliittisen neuvonantajan nimeämistä pääministerille. Tämä käy ilmi UM:n lausunnosta, joka annettiin valtioneuvoston kanslialle keskiviikkona.

UM:n mukaan pääministerin avustamisen turvallisuuspolitiikassa on katsottava sisältyvän pääministerin avustamiseen yleensä. Ministeriö ei myöskään näe tarkoituksenmukaisena tai tarpeellisena perustaa Nato-jäsenyyden vuoksi uutta yksikköä valtioneuvoston kansliaan.

Pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan viran perustamista on valmisteltu valtioneuvoston kansliassa. Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoja ministeriöiltä, presidentin kansliasta ja pääesikunnasta. Lausuntoaikaa on torstaihin asti.

Viran tarvetta on perusteltu Nato-jäsenyyden luomalla uudella tilanteella, kun turvallisuuspoliittisten asioiden merkitys kasvaa myös pääministerin ja valtioneuvoston kanslian tehtävissä.

UM SANOO pitävänsä pääministerin turvallisuuspoliittisen tuen vahvistamista sinällään perusteltuna. Se ei kuitenkaan pidä perusteltuna vaan pikemminkin poikkeuksellisena, että neuvonantajan tehtävästä säädettäisiin asetuksella.

- Ulkoministeriön käsityksen mukaan turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tehtävä on rinnastettavissa muistiossa esitetystä poiketen pikemminkin erityisavustajan kuin turvallisuusjohtajan tehtävään, UM:n lausunnossa sanotaan.

Tällöin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tehtävä kytkeytyisi ministeriön mukaan luontevasti myös pääministerin toimikauteen.

Asetuksen on ehdotettu tulevan voimaan jo maaliskuun alussa. Ulkoministeriö pitää valmistelun laadun kannalta tärkeänä, että valmisteluun varataan enemmän aikaa.

UM:n mielestä valmisteluun olisi syytä palata Nato-jäsenyyden toteutumisen jälkeen, jolloin jäsenyydestä seuraavat tarpeet ovat tarkentuneet.