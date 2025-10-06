Ulkoministeriö: Israelissa pidätettyjen suomalaisaktivistien paluusta on käsitys, mutta yksityiskohdista ei vielä kerrota

Suomen ulkoministeriöllä on käsitys, milloin ja mitä reittiä Israelissa pidätetyt suomalaisaktivistit pääsevät Suomeen. Asiasta kertoo STT:lle ministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner. Tannerin mukaan toistaiseksi tiedossa ei ole, että aktivistien perusoikeuksia olisi loukattu kiinnioton aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meillä on käsitys siitä, milloin he mahdollisesti pääsevät pois sieltä. Emme lähde kuitenkaan nyt ennakoimaan sitä. Katsotaan sitten, kun asiat vahvistuvat, Tanner kertoo.

Hänellä ei ollut vielä tiedossa, milloin tämä vahvistus voisi tapahtua. Hän ei halunnut kommentoida, pääsevätkö suomalaisaktivistit palaamaan vielä maanantain aikana.

Israel pysäytti Gazaan suunnanneen avustuslaivueen viime viikolla ja otti kiinni aluksissa olleet yli 400 ihmistä. Pidätettyjen joukossa oli Tannerin mukaan viisi suomalaista.

AINAKIN osa aktivisteista pääsee palaamaan kotimaihinsa maanantaina. Heidän joukossaan on ruotsalainen Greta Thunberg ja yli 70 muuta Gazaan suunnanneelta avustuslaivueelta kiinni otettua aktivistia.

Israelissa yhä pidätettynä olleet aktivistit tai ainakin suurin osa heistä on määrä lennättää Kreikkaan, mistä he voivat lentää kotimaihinsa. Israelista lähtevien joukossa on aktivisteja Ruotsista, Ranskasta, Kreikasta sekä Italiasta. Maiden hallitukset kertoivat asiasta sunnuntaina.

Lisäksi osa kiinni otetuista on jo vapautettu ja karkotettu Israelista. Lauantaina 137 Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen mukana matkustanutta karkotettiin Turkkiin.

Israelin ulkoministeriön mukaan karkotettujen joukossa oli tuolloin Yhdysvaltain, Britannian, Italian, Jordanian, Kuwaitin, Algerian, Mauritanian, Malesian, Bahrainin, Marokon, Sveitsin, Tunisian ja Turkin kansalaisia.

GLOBAL Movement to Gaza -aktivistiliikkeen Suomen-jaosto on kertonut aktivistien kaltoinkohtelusta Israelissa, kuten lääkehoidon epäämisestä sekä väkivaltaisesta kohtelusta.

Liike sanoo, että aktivisteille ei olisi annettu puhdasta vettä, eikä heillä ole liikkeen mukaan ollut mahdollisuutta olla yhteydessä kotiin. Lisäksi liike kertoo, että heidän oikeuttaan tavata asianajajia on rajoitettu.

Liikkeen mukaan ainakin yksi suomalainen on syömälakossa pidätyskeskuksessa saamansa kohtelun vuoksi.

Lisäksi liike kritisoi tiedotteessaan Tannerin aiempia kommentteja Helsingin Sanomille. Tanner kertoi lehdelle, että tilanne on ”tavanomainen” eikä siinä ole Suomen kannalta mitään ihmeellistä.

Tanner sanoo STT:lle, ettei ulkoministeriössä ole ainakaan vielä tietoa aktivistien vakavasta kaltoinkohtelusta.

- Emme toki vähättele ihmisten kokemuksia, mutta seuraamme vapautensa menettäneiden kohtelua samojen standardien mukaan kuin kaikkialla muuallakin maailmassa.

Tätä taustaa vasten ministeriöllä ei ole hänen mukaansa tiedossa ”mitään kovin erityistä” suomalaisaktivistien kohtelusta Israelissa.

TANNER sanoo, että kyseessä on hänen ammatillinen arvionsa. Hän vertaa tilannetta maailmalla vapautensa menettäneiden muiden suomalaisten vakaviin perusoikeusloukkauksiin.

Tällaisia ovat hänen mukaansa esimerkiksi jopa vuosia jatkuneet suomalaisten kiinniotot, joissa perusteluja ei kerrota eikä pääsyä asianajajalle ole.

- Meillä on siis hyvin vakavia perusoikeusloukkauksia työn alla jatkuvasti. Sen perusteella arvioni on, ettei tässä ole toistaiseksi kysymys mistään erityisen vakavasta, Tanner sanoo.

Hänen mukaansa suomalaisaktivisteilla on esimerkiksi ollut pääsy asianajajan pakeille, minkä lisäksi kiinniotto on kestänyt vasta kolme päivää.

Hän kertoo, että ulkoministeriössä on saatu tietoja suomalaisaktivistien oloista paitsi heiltä itseltään, myös Suomen konsulin havainnoista pidätyskeskuksessa ja Israelin viranomaisilta.

Tannerin mukaan Suomen suurlähetystön konsuli vieraili suomalaisten luona viimeksi perjantaina.

SUNNUNTAINA avustuslaivueen ruotsalaisaktivistien oikeusavustaja kertoi aikovansa valittaa YK:lle siitä, miten Israel on kohdellut kiinni ottamiaan aktivisteja.

Oikeusavustaja Sena Elikücük kertoi kuulleensa useilta silminnäkijöiltä, että esimerkiksi Greta Thunbergiä olisi kohdeltu Israelissa kaltoin. Elikücükin mukaan silminnäkijät ovat kertoneet, että Thunbergiä olisi muun muassa kiskottu hiuksista ja että hänet olisi painostettu suutelemaan Israelin lippua.

Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard kommentoi tietoja kaltoinkohtelusta sunnuntaina uutistoimisto TT:lle.

- Jos tiedot pitävät paikkansa, ne ovat erittäin vakavia, Malmer Stenergard sanoi lausunnossaan.

TANNER ei vastaa kysymykseen siitä, yhtyykö hän ruotsalaisministerin arvioon.

- En ota siihen mitään kantaa. En kommentoi ruotsalaisten puolesta, Tanner sanoo.

Hän toistaa, että tähän mennessä ulkoministeriössä on nähty, että aktivistien olot ovat ”jonkin verran epämukavat”, mutta ainakaan ministeriön tiedossa ei ole hänen mukaansa perusoikeusloukkauksia.

Tanner ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa vielä tämän tarkemmin julkisuuteen. Hän sanoo, että ministeriö pyrkii tiedottamaan, kun aktivistit pääsevät poistumaan Israelista.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 14.15.