17.3.2026 13:24 ・ Päivitetty: 17.3.2026 13:58
Ulkoministeriö: Irakin Bagdadiin tehty isku osui hotelliin, jossa on Suomen suurlähetystö
Ulkoministeriö (UM) vahvistaa STT:lle, että maanantaina tehty lennokki-isku Irakin pääkaupungissa Bagdadissa osui hotelliin, jossa on myös Suomen suurlähetystö. Ministeriön viestinnästä kerrottiin, että edustuston henkilökunta on kunnossa ja heihin on yhteys.
Iskusta kertoi ensimmäisenä MTV.
- Ministeriö arvioi jatkuvasti turvallisuustilannetta ja edustustojen toimintakykyä, erityisasiantuntija Outi Koskinen UM:n viestinnästä vastasi kysymykseen mahdollisesta suurlähetystön evakuoinnista.
Suomella on Persianlahden rantavaltioissa suurlähetystö Irakin lisäksi Iranissa, Saudi-Arabiassa, Arabiemiraateissa ja Qatarissa.
Suomen suurlähetystö sijaitsee al-Rasheed-hotellissa Bagdadin niin sanotulla vihreällä vyöhykkeellä, jossa sijaitsee Irakin hallinnon rakennuksia sekä eri maiden suurlähetystöjä.
Ulkoministeriö ilmoitti elokuun lopulla vuonna 2018 suurlähetystön avaamisesta Bagdadiin. Sitä ennen Suomella oli ollut vuodesta 2016 alkaen kiertävä suurlähettiläs Irakissa. Kiertävän suurlähettilään asemapaikka on Helsingissä. Suomi oli sulkenut suurlähetystönsä Irakissa vuonna 1991.
Irakiin on tehty lennokki-iskuja sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat parisen viikkoa sitten sodan Irania vastaan. Irak on Iranin naapurimaa.
AINAKIN neljä ihmistä kuoli asuintaloon kohdistuneessa iskussa Bagdadissa. Asiasta kertoivat irakilaiset virkamieslähteet varhain tiistaiaamuna.
Eräs virkamieslähde sanoi, että Yhdysvaltain Bagdadin-suurlähetystö päätyi varhain tiistaina niin ikään iskun kohteeksi.
Virkamiehen mukaan lähetystöä vastaan iskettiin kolmella droonilla ja neljällä raketilla. Ainakin yksi drooni oli hänen mukaansa lentänyt sisälle rakennukseen.
Uutista ja otsikkoa muokattu klo 15.58: Ulkoministeriö vahvistaa asian myös STT:lle. Juttua täydennetty Koskisen kommentilla.
