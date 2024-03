Ulkoministeriössä Jari Vilénin väitettyä häirintätapausta on käsitelty jo ”muutaman viikon ajan”

Suomen Kanadan-suurlähettilään Jari Vilénin (kuvassa) käytöksestä tehtyjä häirintäilmoituksia on käsitelty ulkoministeriössä “muutaman viikon ajan”. Asiasta kertoo STT:lle alivaltiosihteeri Pekka Puustinen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vilénin käytöksestä on tehty ulkoministeriöön yhteensä neljä ilmoitusta. Puustinen vetoaa asian yksityisyyteen eikä halua kommentoida, milloin Vilénin väitetty epäasiallinen käytös tuli ensimmäistä kertaa tarkalleen ministeriön johdon tietoon.

Suurlähettilään väitetty epäasiallinen käytös nousi julkisuuteen tiistaina, kun Ilta-Sanomat uutisoi Ottawan suurlähetystön työntekijöiden tekemästä yhdestä häirintäilmoituksesta. Kyseinen ilmoitus on lehden mukaan päivätty 27. helmikuuta.

Tämän jälkeen Yle uutisoi vielä kolmesta muusta häirintäilmoituksesta. Näiden päivämääristä ei sen sijaan ole ollut julkisuudessa tietoja.

Asiaa käsiteltiin ulkoministeriössä ainakin eilisessä kokouksessa, josta kertoi STT:lle Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen Uhvy ry:n pääluottamusmies Kari Lehtonen.

Puustisen mukaan tämä ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kokous, jossa Vilénistä tehtyjä häirintäilmoituksia käsiteltiin. Tämän tarkemmin hän ei halunnut asian tähänastista käsittelyä avata.

Vilén itse kommentoi syytöksiä STT:lle sähköpostitse eilen. Hänen mukaansa syytökset tulivat hänelle täytenä yllätyksenä. Vilén kertoi suhtautuvansa syytöksiin kuitenkin erittäin vakavasti ja odottavansa niiden nopeaa sekä perusteellista tutkintaa.

ALIVALTIOSIHTEERI Puustinen kuvailee asian päätymistä julkisuuteen “tietovuodoksi”. Hänen mukaansa tämäntyyppiset häirintäilmoitukset käsitellään ministeriössä sisäisesti eivätkä niihin liittyvät asiakirjat ole julkisia ainakaan prosessin ollessa kesken.

- Mehän emme toivoisi, että näitä asioita käsitellään julkisuudessa. Näkökulmastamme nämä ovat meidän kielellämme yksityistä koskevia asioita, jotka hoidetaan niin, että kenenkään oikeusturvaa ei loukata, Puustinen kertoo STT:lle.

- Tietovuodon kautta tämä nyt on kuitenkin mennyt julkisuuteen. En tiedä, onko se kenellekään osapuolelle eduksi. Emmehän me sille tietenkään mitään voi.

Häirintäilmoitukset tulee ottaa ministeriössä käsittelyyn kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta.

Asian ratkaisu ja päätös mahdollisista toimenpiteistä on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. Puustinen arvelee, että suurlähettilään tapauksessa päätös syntynee määräaikaa nopeammin.

- Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on todennut, että asiat on selvitettävä huolellisesti. Lisäksi me kaikki toivomme, että asiat selvitetään myös ilman viivytyksiä, Puustinen kertoo.

- Varmasti siis on halua selvittää asia ennen takarajaa. En kuitenkaan pysty tässä vaiheessa ennakoimaan aikataulua tarkemmin.

PUUSTISEN mukaan tapauksen selvittäminen etenee asianosaisten ihmisten kuulemisilla, jotka on jo päästy aloittamaan. Hän vetoaa jälleen asian yksityisyyteen eikä kommentoi, ketä asianosaisia on tähän mennessä päästy kuulemaan.

Osa prosessin kuulemisista saatetaan pitää myös suurlähetystössä Ottawassa, jolloin kuulemisista vastaavaa ministeriön johtoa matkustaisi Suomesta paikalle.

Ulkoministeriön kuulemisissa voidaan tarvittaessa pyytää myös ulkopuolista apua esimerkiksi lakiasiaintoimistolta. Ulkopuolisesta avusta ei ole Puustisen mukaan kuitenkaan vielä tehty päätöstä Vilénin tapauksessa.

Kaikki kuulemiset dokumentoidaan, ja kertyneen tiedon pohjalta ulkoministeriön johto ratkaisee häirintätapauksen ottamalla kantaa siihen, mitä on tapahtunut ja mitä toimenpiteitä asia edellyttää.

- Toimenpiteet voivat vaihdella aika lailla. Meillä on työyhteisön tukeen liittyviä toimia, kuten työpsykologin palveluja mutta myös esimiestyöhön ja johtamisen vahvistamiseen liittyviä toimia, Puustinen kertoo.

- Koska ulkoministeriö on ihan tavallinen virasto, meillä on myös viraston kurinpitotoimet käytössämme.

Kurinpitotoimia voivat olla esimerkiksi huomautus, varoitus ja äärimmäisessä tapauksessa irtisanominen.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 14.41.