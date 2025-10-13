Talous
13.10.2025 11:46 ・ Päivitetty: 13.10.2025 11:46
Ulosotossa noin neljä prosenttia enemmän velallisia kuin viime vuonna
Ulosottovelallisten lukumäärä voi tänä vuonna ylittää 600 000 velallisen rajan, kertoo Ulosottolaitos.
Ulosottovelallisten määrä on tänä vuonna kasvanut, ja syyskuun loppuun mennessä ulosotossa oli noin neljä prosenttia enemmän velallisia kuin samaan aikaan viime vuonna.
Ulosoton velallisista yli 90 prosenttia on yksityisiä kansalaisia. Loput ovat yrityksiä ja yhteisöjä. Hieman alle 40 prosentilla velallisista velkamäärä on alle tuhat euroa.
Viime vuoden lopussa Suomessa oli Ulosottolaitoksen tilastojen mukaan vajaat 587 000 ulosottovelallista. Velallisten määrä on ollut jo jotain vuosia kasvussa.
Velkojat ovat tänä vuonna saamassa ennätyksellisen määrän ulosotosta tilitettäviä saatavia. Tämänhetkisen ennusteen mukaan velkojille tilitettävä määrä saavuttaa noin 1,4 miljardin euron tason.
