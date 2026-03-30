30.3.2026 15:51 ・ Päivitetty: 30.3.2026 15:52

UM: Keskustelimme USA-lähetystön kanssa Päivi Räsänen -päivityksestä

iStock / kuvankäsittely Demokraatti

Ulkoministeriö kertoo olleensa yhteydessä Yhdysvaltain Helsingin-lähetystöön, joka oli sometileillään ottanut kantaa kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) oikeustuomioon.

Demokraatti

Demokraatti

Suurlähetystö antoi viikonloppuna somepäivityksessään ymmärtää, että Räsäsen korkeimmalta oikeudelta saama kiihotustuomio tuli ”väkivallattomasta uskonnollisesta ilmaisusta”, ja ilmaisi huolensa Suomen uskonnon- ja sananvapauskehityksestä.

Oikeasti Räsänen tuomittiin siitä, että hän lääkärinä esitti homoseksuaaleista paikkansapitämättömiä lääketieteellisiä faktoja ja solvasi niillä ihmisiä.

Ulkoministeriö kertoo viestipalvelu X:ssä keskustelleensa nyt asiasta Yhdysvaltain suurlähettilään kanssa.

– Suomen ja Yhdysvaltain suhteet ovat läheiset. Suomi on oikeusvaltio, jossa oikeuslaitos toimii riippumattomasti, ministeriö kirjoittaa.

Virheellinen tulkinta on levinnyt Yhdysvalloissa laajasti, ja Suomen on muun muassa somessa väitetty rankaisseen kansanedustajaa Raamatun siteeraamisesta.

MAANANTAINA muun muassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok) paheksui poliitikkoja, jotka ovat moittineet tuomareita ja tuomiota perättömyyksillä, jopa perehtymättä oikeusratkaisuun.

Lisää aiheesta

Kokoomusedustaja vetoaa: Älkää haukkuko Päivi Räsäsen tuomareita
Päivi Räsäsen oikeusdraamassa kiihkoilu voitti, Jeesus hävisi

Vestman huomautti, että korkein oikeus nimenomaan otti Räsäs-ratkaisussa kannan, että uskonnollinen mielipiteenilmaisu ei ole rankaistavaa.

 

Lisää aiheesta

Politiikka

30.3.2026 10:18

Kokoomusedustaja vetoaa: Älkää haukkuko Päivi Räsäsen tuomareita

Päätoimittajalta

26.3.2026 17:00

Päivi Räsäsen oikeusdraamassa kiihkoilu voitti, Jeesus hävisi

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
30.3.2026
SAK: Osa hallitustoiveistamme ei maksa mitään – ”Joulupukin listaa on turha kirjoitella”
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
30.3.2026
Arvio: Välähdyksiä konfliktista, jonka melkein jo unohdamme
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
30.3.2026
Arvio: Kansallisteatterin uustulkinta Vanja-enosta on näyttelijän tekniikan koetinkivi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

