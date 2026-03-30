30.3.2026 15:51 ・ Päivitetty: 30.3.2026 15:52
UM: Keskustelimme USA-lähetystön kanssa Päivi Räsänen -päivityksestä
Ulkoministeriö kertoo olleensa yhteydessä Yhdysvaltain Helsingin-lähetystöön, joka oli sometileillään ottanut kantaa kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) oikeustuomioon.
Suurlähetystö antoi viikonloppuna somepäivityksessään ymmärtää, että Räsäsen korkeimmalta oikeudelta saama kiihotustuomio tuli ”väkivallattomasta uskonnollisesta ilmaisusta”, ja ilmaisi huolensa Suomen uskonnon- ja sananvapauskehityksestä.
Oikeasti Räsänen tuomittiin siitä, että hän lääkärinä esitti homoseksuaaleista paikkansapitämättömiä lääketieteellisiä faktoja ja solvasi niillä ihmisiä.
Ulkoministeriö kertoo viestipalvelu X:ssä keskustelleensa nyt asiasta Yhdysvaltain suurlähettilään kanssa.
– Suomen ja Yhdysvaltain suhteet ovat läheiset. Suomi on oikeusvaltio, jossa oikeuslaitos toimii riippumattomasti, ministeriö kirjoittaa.
Virheellinen tulkinta on levinnyt Yhdysvalloissa laajasti, ja Suomen on muun muassa somessa väitetty rankaisseen kansanedustajaa Raamatun siteeraamisesta.
MAANANTAINA muun muassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok) paheksui poliitikkoja, jotka ovat moittineet tuomareita ja tuomiota perättömyyksillä, jopa perehtymättä oikeusratkaisuun.
Vestman huomautti, että korkein oikeus nimenomaan otti Räsäs-ratkaisussa kannan, että uskonnollinen mielipiteenilmaisu ei ole rankaistavaa.
