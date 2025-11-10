Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

10.11.2025 07:59 ・ Päivitetty: 10.11.2025 07:59

UNHCR: Miljoonat ihmiset ovat paenneet konflikteja alueille, joista pian joudutaan pakenemaan sään ääri-ilmiöitä

LEHTIKUVA / AFP / SANAULLAH SEIAM
Pakolaistyttö YK:n pakolaisjärjestön rekisteröintikeskuksen edustalla Afganistanin Kandaharissa.

Miljoonat pakolaiset ovat joutuneet konfliktin ja ilmaston ääri-ilmiöiden noidankehään, varoittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan ne paikat, joissa majailee nyt lähes puolet kotinsa väkivallan vuoksi jättäneistä ihmisistä, saattavat 15 vuoden kuluessa olla erittäin alttiita ilmaston ääri-ilmiöille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Raportissa huomautetaan, että ilmaston ääri-ilmiöt lisäävät humanitaarisen avun tarvetta ja vaaraa joutua toistuvasti pakenemaan.

Kuluvan vuoden puolivälissä noin 117 miljoonaa ihmistä eli UNHCR:n mukaan pakolaisena tai siirtolaisena sodan, väkivallan tai vainon vuoksi. Heistä kolme neljäsosaa asuu maissa, joissa riski ilmaston aiheuttamille vaaroille on korkea tai äärimmäisen korkea.

Kymmenen viime vuoden aikana säähän liittyvät katastrofit ovat ajaneet noin 250 miljoonaa ihmistä maiden sisäisiksi pakolaisiksi, mikä tarkoittaa vajaata 70  000:ta ihmistä per päivä.

UNHCR vetoaa COP30-ilmastokokoukseen rahoituksen saamiseksi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille.

YK:N pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi sanoo lausunnossaan, että äärimmäiset sääilmiöt tuhoavat koteja ja elinkeinoja sekä pakottavat jo väkivaltaa paenneet perheet pakenemaan uudelleen.

-  Nämä ihmiset ovat jo kärsineet valtavia menetyksiä, ja nyt he kohtaavat samoja koettelemuksia ja hävitystä uudelleen. Kova kuivuus, tappavat tulvat ja ennätykselliset lämpöaallot osuvat muun muassa heihin kaikista pahimmin, mutta heillä on vähiten resursseja toipua.

Ilmastoon liittyville vaaroille äärimmäisen alttiiden maiden määrän ennustetaan nousevan kolmesta 65:een vuoteen 2040 mennessä.

UNHCR kertoo, että vuoteen 2050 mennessä 15 kuuminta pakolaisleiriä maailmassa saattaa kärsiä lähes 200:sta vaarallisen kuumasta päivästä vuodessa. Monet paikat muuttuvat todennäköisesti asuinkelvottomiksi äärimmäisen kuumuuden ja korkean ilmankosteuden vuoksi.

PRESIDENTTI Donald Trumpin valtakaudella Yhdysvallat on tehnyt merkittäviä leikkauksia ulkomaanapuunsa. Aiemmin yli 40 prosenttia UNHCR:n budjetista tuli Yhdysvalloilta.

Myös monet muut lahjoittajamaat ovat leikanneet rahoitusta.

Grandin mukaan leikkaukset rajoittavat merkittävästi UNHCR:n mahdollisuuksia suojella pakolaisia ja kotinsa jättäneitä perheitä sään ääri-ilmiöiltä. Hän penääkin Brasilian COP30-ilmastokokoukselta rahoitusta jo valmiiksi reunalla eläville ihmisille.

-  Tämän COP-kokouksen on tarjottava oikeita toimia, ei tyhjiä lupauksia, Grandi sanoo.

UNHCR katsoo raportissaan, että kestävä rahoitus ympäristönsuojelulle voi luoda työpaikkoja ja parantaa paikallista sopeutumista ilmastonmuutokseen paikoissa, joissa ekosysteemit heikkenevät ja joissa asuu paljon pakolaisia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
8.11.2025
Ilmari Nurminen pyrkii tasapainottamaan Tampereen taloutta – ”Pormestarina olen sitoutunut siihen”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
7.11.2025
Teatteriarvio: Westerberg tekee sen taas – Tampereen Romeo ja Julia on kirkkaaksi valaistu teinitragedia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU