UNHCR: Miljoonat ihmiset ovat paenneet konflikteja alueille, joista pian joudutaan pakenemaan sään ääri-ilmiöitä

Miljoonat pakolaiset ovat joutuneet konfliktin ja ilmaston ääri-ilmiöiden noidankehään, varoittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan ne paikat, joissa majailee nyt lähes puolet kotinsa väkivallan vuoksi jättäneistä ihmisistä, saattavat 15 vuoden kuluessa olla erittäin alttiita ilmaston ääri-ilmiöille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Raportissa huomautetaan, että ilmaston ääri-ilmiöt lisäävät humanitaarisen avun tarvetta ja vaaraa joutua toistuvasti pakenemaan.

Kuluvan vuoden puolivälissä noin 117 miljoonaa ihmistä eli UNHCR:n mukaan pakolaisena tai siirtolaisena sodan, väkivallan tai vainon vuoksi. Heistä kolme neljäsosaa asuu maissa, joissa riski ilmaston aiheuttamille vaaroille on korkea tai äärimmäisen korkea.

Kymmenen viime vuoden aikana säähän liittyvät katastrofit ovat ajaneet noin 250 miljoonaa ihmistä maiden sisäisiksi pakolaisiksi, mikä tarkoittaa vajaata 70 000:ta ihmistä per päivä.

UNHCR vetoaa COP30-ilmastokokoukseen rahoituksen saamiseksi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille.

YK:N pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi sanoo lausunnossaan, että äärimmäiset sääilmiöt tuhoavat koteja ja elinkeinoja sekä pakottavat jo väkivaltaa paenneet perheet pakenemaan uudelleen.

- Nämä ihmiset ovat jo kärsineet valtavia menetyksiä, ja nyt he kohtaavat samoja koettelemuksia ja hävitystä uudelleen. Kova kuivuus, tappavat tulvat ja ennätykselliset lämpöaallot osuvat muun muassa heihin kaikista pahimmin, mutta heillä on vähiten resursseja toipua.

Ilmastoon liittyville vaaroille äärimmäisen alttiiden maiden määrän ennustetaan nousevan kolmesta 65:een vuoteen 2040 mennessä.

UNHCR kertoo, että vuoteen 2050 mennessä 15 kuuminta pakolaisleiriä maailmassa saattaa kärsiä lähes 200:sta vaarallisen kuumasta päivästä vuodessa. Monet paikat muuttuvat todennäköisesti asuinkelvottomiksi äärimmäisen kuumuuden ja korkean ilmankosteuden vuoksi.

PRESIDENTTI Donald Trumpin valtakaudella Yhdysvallat on tehnyt merkittäviä leikkauksia ulkomaanapuunsa. Aiemmin yli 40 prosenttia UNHCR:n budjetista tuli Yhdysvalloilta.

Myös monet muut lahjoittajamaat ovat leikanneet rahoitusta.

Grandin mukaan leikkaukset rajoittavat merkittävästi UNHCR:n mahdollisuuksia suojella pakolaisia ja kotinsa jättäneitä perheitä sään ääri-ilmiöiltä. Hän penääkin Brasilian COP30-ilmastokokoukselta rahoitusta jo valmiiksi reunalla eläville ihmisille.

- Tämän COP-kokouksen on tarjottava oikeita toimia, ei tyhjiä lupauksia, Grandi sanoo.

UNHCR katsoo raportissaan, että kestävä rahoitus ympäristönsuojelulle voi luoda työpaikkoja ja parantaa paikallista sopeutumista ilmastonmuutokseen paikoissa, joissa ekosysteemit heikkenevät ja joissa asuu paljon pakolaisia.