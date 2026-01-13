Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.1.2026 12:27 ・ Päivitetty: 13.1.2026 16:22

Unicef: Ilmaiskut ja väkivaltaisuudet ovat tappaneet ainakin sata lasta Gazassa aselevon solmimisen jälkeen

LEHTIKUVA / AFP / OMAR AL-QATTAA
Palestiinalaislapset istuivat talon raunioilla Gazan kaupungissa 11. tammikuuta.

Gazan kaistalla on kuollut ainakin sata lasta ilmaiskuissa ja väkivaltaisuuksissa sen jälkeen, kun alueella solmittiin tulitauko. Asiasta kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Unicefin tiedottaja James Elder sanoo, että lähes päivittäin yksi lapsi on kuollut Gazassa tulitauon alettua. Elderin mukaan lapsia on kuollut esimerkiksi ilmaiskuissa, lennokki-iskuissa ja panssarivaunujen tulituksessa.

Elder sanoi, että lapset elävät Gazassa pelossa ja henkisiä vammoja ei ole voitu hoitaa. Hän huomautti, että henkisten vammojen hoitaminen on vaikeampaa, mitä kauemmin nykyinen tilanne jatkuu.

YK:n tietojen mukaan lähes 80 prosenttia Gazan rakennuskannasta on tuhoutunut tai vaurioitunut Israelin ilma- ja maahyökkäyksissä.

Israel ja äärijärjestö Hamas solmivat lokakuun alussa aselevon Gazaan.

Juttua muokattu klo 18:20. Poistettu ilmaisu ”Israelin miehittämällä Gazan kaistalla”, koska Unicef ei erottele tarkemmin millä alueella Gazassa kuolonuhreja on tullut. Israel ei miehitä kuin runsasta puolta alueesta.

