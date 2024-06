Unkarin EU-puheenjohtajuuskauden iskulause on Make Europe Great Again

Unkari järjesti ennen EU-puheenjohtajakauttaan tiistaina poikkeuksellisen tilaisuuden, jossa maa esitteli tavoitteensa tulevalle puheenjohtajakaudelle. Unkari aloittaa unionin jäsenmaista koostuvan EU:n neuvoston kiertävänä puheenjohtajamaana heinäkuun alussa ja tavoitteiden esittely on peruskauraa, mutta erikoisen siitä teki sisältö ja siitä viestiminen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Unkarin valitsema iskulause puheenjohtajakaudelle on Make Europe Great Again. Tämä viittaa väistämättä Yhdysvalloissa presidentiksi jälleen pyrkivään Donald Trumpiin, jonka käytti aiemmassa vaalikampanjassaan iskulausetta Make America Great Again.

Hämmentävänä saattoi pitää myös Unkarin puheenjohtajakauden logoa, joka on Rubikin kuutio. Unkarin edustajat esittelivät kuutiota laajasti tunnettuna ja unkarilaista kekseliäisyyttä ilmentävänä strategiapelinä, joka on lähes mahdoton ratkaista ja joka vaatii tiukkaa koordinointia. Logo edustaa kuitenkin myös eurooppalaisen politiikan kompleksisuutta, tilaisuudessa kerrottiin.

UNKARI julkaisi puheenjohtajakautta koskevan tilaisuutensa aikana myös verkkosivut, joista löytyy perinteisempää viestintää kaudesta. Esimerkiksi Make Europe Great Again -iskulause ei ole näkyvillä, vaikka Rubikin kuutio selityksineen sivuilla komeileekin.

Verkkosivuilla Unkari on listannut useita tavoitteita puheenjohtajuuskaudelleen. Näitä ovat uusi eurooppalainen kilpailukykysopimus, Euroopan puolustuspolitiikan vahvistaminen, laittoman maahanmuuton torjuminen, muita kehittymättömämpiin alueisiin kohdistuvan koheesiopolitiikan tulevaisuuden muotoilu, talouskeskeinen EU:n maatalouspolitiikka sekä “demografia”, jolla Unkari viittaa ikääntyvän väestön tuomiin ongelmiin.

Puheenjohtajamaalla on tärkeä rooli erilaisten hankkeiden edistämisessä ja koordinoimisessa. Ennen Unkarin puheenjohtajakautta on ollut epäselvää, kuinka pahoja ongelmia Unkari aikoo neuvoston puheenjohtajana unionille aiheuttaa.

Maa on esimerkiksi jarruttanut toistuvasti Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kaavailtuja Venäjän vastaisia toimia sekä Ukraina-tukea. Unkari on perustellut toimia rauhan tavoittelulla.

Myös puheenjohtajuutta käsittelevässä tiedotustilaisuudessa maan edustajat toivat esille, että toiminnan tulee sen puheenjohtajuuden aikana perustua rauhan viitekehykseen.