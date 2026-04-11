Unkarissa sunnuntaina vaalit – Trump lupasi Orbanille täyden taloudellisen tuen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat tukee pääministeri Viktor Orbanin johtamaa Unkaria täydellä taloudellisella voimallaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan perjantaina, että Yhdysvallat investoi mielellään Unkarin tulevaan vaurauteen, jota Orbanin jatko maan johdossa Trumpin mukaan tuo.

UNKARISSA järjestetään sunnuntaina parlamenttivaalit. Europe elects -sivuston mukaan Orbanin Fidesz-puolue on jäämässä kannatuskyselyiden perusteella toiseksi suurimmaksi. Ennakkosuosikkina vaaleissa on Tisza-puolue, jota johtaa Fidesz-puolueesta eronnut Peter Magyar.

Trump ja hänen hallintonsa on ilmaissut tukeaan kansallismielisille, konservatiivisille ja maahanmuuttovastaisille laitaoikeistoliikkeille ympäri Eurooppaa. Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance kävi tällä viikolla Unkarissa tukemassa Orbanin ja tämän puolueen vaalikampanjaa.