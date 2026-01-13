Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

13.1.2026 11:55 ・ Päivitetty: 13.1.2026 11:55

Unkarissa vaalit huhtikuussa – tämä mies haastaa Orbanin

AFP / LEHTIKUVA
Peter Magyar.

Unkarissa pidetään parlamenttivaalit sunnuntaina 12. huhtikuuta, ilmoitti maan presidentti Tamas Sulyok tiistaina Facebook-sivullaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Unkarin nykyinen pääministeri Viktor Orban on uutistoimisto AFP:n arvion mukaan ennennäkemättömän haasteen edessä. Nationalistista Fidesz-puoluetta johtava Orban on toiminut Unkarin pääministerinä keväästä 2010 lähtien.

Orbanin merkittävin haastaja on Tisza-puolue, jota johtaa entinen hallituksen sisäpiiriläinen Peter Magyar. Tisza johtaa mielipidemittauksia tällä hetkellä, mutta analyytikoiden mukaan on vielä liian aikaista ennustaa voittajaa.

Orban on saanut Unkarin ulkopuolella kritiikkiä siitä, että hän on pitänyt esimerkiksi aktiivisesti yhteyttä Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Lisäksi Orban on suhtautunut hyvin kriittisesti Ukrainan tukemiseen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
13.1.2026
Arvio: Kullervo-spektaakkeli on kuin kalevalainen luontodokkari rytmitettynä Die Hard -poljennolla
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU