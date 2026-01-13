Unkarissa vaalit huhtikuussa – tämä mies haastaa Orbanin

Unkarissa pidetään parlamenttivaalit sunnuntaina 12. huhtikuuta, ilmoitti maan presidentti Tamas Sulyok tiistaina Facebook-sivullaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Unkarin nykyinen pääministeri Viktor Orban on uutistoimisto AFP:n arvion mukaan ennennäkemättömän haasteen edessä. Nationalistista Fidesz-puoluetta johtava Orban on toiminut Unkarin pääministerinä keväästä 2010 lähtien.

Orbanin merkittävin haastaja on Tisza-puolue, jota johtaa entinen hallituksen sisäpiiriläinen Peter Magyar. Tisza johtaa mielipidemittauksia tällä hetkellä, mutta analyytikoiden mukaan on vielä liian aikaista ennustaa voittajaa.

Orban on saanut Unkarin ulkopuolella kritiikkiä siitä, että hän on pitänyt esimerkiksi aktiivisesti yhteyttä Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Lisäksi Orban on suhtautunut hyvin kriittisesti Ukrainan tukemiseen.