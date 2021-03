Unohditko ottaa Kelaan yhteyttä? – noin 45 euroa kuussa voinut jäädä saamatta

Kela selvitti jälleen, kuinka monella pienituloisella eläkeläisellä voisi olla oikeus saada takuueläkettä. Kelan rekisteritietojen mukaan 9 542 eläkeläistä voisi saada takuueläkettä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kela selvittää tarkemmin rekisteritiedoista löytyneiden asiakkaiden oikeuden takuueläkkeeseen ja ottaa tarvittaessa heihin yhteyttä. Asiakkaan ei siis tarvitse itse tehdä mitään, vaan hän voi odottaa Kelan yhteydenottoa.

Edellisen kerran rekisteripoiminta tehtiin vuonna 2019. Poiminnan perusteella takuueläkkeitä myönnettiin noin 7 700 henkilölle ja myönnetty takuueläke oli keskimäärin 45,10 €/kk.

Vuonna 2020 takuueläkkeeseen tehtiin tasokorotus, ja sen vuoksi hieman aikaisempaa suurempia eläketuloja saava voi olla oikeutettu takuueläkkeeseen.

Kela muistuttaa tiedotteessaan, että pienikin lisätulo voi olla merkittävä pienituloisen eläkeläisen taloudessa.

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen 837,59 e/kk (vuonna 2021), jos hänellä ei ole muita eläketuloja tai niiden määrä on enintään 830,82 e/kk (vuonna 2021). T

akuueläkkeen määrä on pienempi silloin, kun henkilö saa takuueläkkeen alkaessa varhennettua vanhuuseläkettä. Takuueläkkeen hakijan on haettava Suomesta ja muista maista kaikki eläkkeet, joihin hänellä on oikeus. Täyteen takuueläkkeeseen on oikeus henkilöllä, joka ei saa mitään muita eläkkeitä.

Takuueläkettä voi hakea verkkoasiointipalvelussa, suullisesti tai paperilomakkeella, ja siinä on 6 kuukauden takautuva hakuaika.

Joulukuun lopussa 2020 takuueläkettä sai hieman alle 114 000 henkilöä. Heistä noin 110 000 sai myös kansaneläkettä. Keskimääräinen takuueläke oli 188,61 e/kk.