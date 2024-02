Unohtuiko Itä-Suomi? SDP:stä arvostelua: “Korkea aika jatkaa Marinin hallituksen hyvää perintöä”

SDP:n kansanedustajat vaativat toimia Itä-Suomen tilanteen helpottamiseksi. Demokraatti Demokraatti

– Tarvitaan uusia investointeja ja työpaikkoja monille eri aloille, jotta perheet uskaltavat muuttaa itä-Suomeen. On koko Suomen etu, että myös itä-Suomessa uskalletaan suunnitella tulevaisuutta, jäädä alueelle suorittamaan koulut loppuun ja sen jälkeen tekemään töitä, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm sanoo tiedotteessaan.

Myös kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) kysyy hallitukselta, milloin itäisessä Suomessa aletaan nähdä konkreettisia tekoja alueen auttamiseksi. Hän muistuttaa, että Orpon hallituksella on ollut yhdeksän kuukautta aikaa edistää itäisen Suomen asiaa.

– Nyt hallitus on ainoastaan perustanut uuden työryhmän selvittämään samaa asiaa, jota Marinin hallituksen asettama valtiosihteerityöryhmä jo tarkasteli ja antoi omat esityksensä itäisen Suomen elinvoiman tukemiseksi. Niiden pohjalta teimme SDP:n johdolla niin liikenneinvestointeja kuin panostuksia koulutetun työvoiman saatavuuteen. Nykyisen hallituksen toimenpiteet sen sijaan loistavat poissaolollaan. Nyt onkin korkea aika jatkaa Marinin hallituksen hyvää perintöä, Kymäläinen toteaa tiedotteessaan.

SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen kritisoi hänkin tiedotteessaan hallituksen toimettomuutta Itä-Suomen kohdalla, vaikka Länsi-Suomelle osoitetaan hänen mukaansa suuria investointipaketteja.

– On hyvä, että hallituksella on visio itäisestä Suomesta, mutta valitettavasti se ei näy lainkaan konkreettisina toimina. Hallitusohjelma, saatikka talousarvio ei sisällä euroakaan tämän vision toteuttamiseksi, ja hallitus huutaa EU:lta apua omaan budjetointiinsa. Länsi-Suomen kasvulle ja sen elinvoimaisuudelle on sen sijaan osoitettu oma 130 miljoonan euron tukipaketti ja muutamaa minuuttia nopeampi juna. Liekö mennyt kompassissa ilmansuunnat väärinpäin elinvoimapakettia pohtiessa?

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen katsoo Itä-Suomen tilannetta puolestaan turvallisuusnäkökulmasta.

– Jo viime hallituskaudella esitettiin Itä-Suomen kokonaisturvallisuuden osaamiskeskusta. Keskus voisi tuottaa osaamista niin hajautettuun energiatuotantoon, logistiikkaan kuin viranomaisyhteistyöhön. Luulisi, että myös nykyiselle hallitukselle kelpaisi vireä elinkeinoelämä ja vakaat olot itä-Suomessa, Väätäinen sanoo tiedotteessaan.