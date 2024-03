UNRWA: Israel aikoo estää ruoka-avun pääsyn Gazan pohjoisosaan

Israel estää ruoka-avustuskuljetusten pääsyn Gazan pohjoisosiin, YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA sanoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestön johtaja Philippe Lazzarini kirjoitti viestipalvelu X:ssä sunnuntaina Israelin viranomaisten kertoneen järjestölle, että pääsy pohjoisosaan on nyt evätty. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut Lazzarinin kirjoitusta.

Lazzarini vaatii rajoitusten välitöntä purkua.

Maailman ruokaohjelma WFP on painottanut helmikuun lopusta lähtien, että Gazan pohjoisosassa ihmisiä uhkaa välitön nälänhätä viimeistään toukokuussa, jos apua alueelle ei pystytä antamaan.

- Huolimatta tragediasta, joka laajenee silmiemme edessä, Israelin viranomaiset kertoivat YK:lle, etteivät he salli enää UNRWA:n ruoka-apukuljetuksia pohjoiseen, Lazzarini kirjoitti X:ssä merkiten järjestön X-tilin kirjoitukseensa.

Lazzarini kuvailee päätöstä törkeäksi, ja sampp päätöksen olevan tahallinen häiriö elämien pelastamiseksi tilanteessa, jossa ihminen aiheuttaa toisen ihmisen nälänhädän.

Järjestön viestintäjohtaja Juliette Touma sanoi sunnuntaina, että päätöksestä kerrottiin sunnuntaina sen jälkeen, kun järjestö oli ollut koolla muun muassa Israelin asevoimien edustajien kanssa. Israel kieltäytyi viime viikolla kahden avustussaattueen päästämisestä Gazan pohjoisosaan. Touman mukaan Israel ei ole antanut perusteluita päätökselleen.

Touman mukaan järjestö ei ole pystynyt viemään ruoka-apua pohjoiseen sitten tammikuun 29. päivän.

YK:N humanitaarisen avun johtaja Martin Griffiths kirjoitti sunnuntaina X:ssä, että UNRWA on Gazan “humanitaarisen avun sykkivä sydän.” Griffithsin mukaan avun epääminen asettaa tuhansia ihmisiä lähemmäs nälänhätää.

- Se on kumottava, Griffiths kirjoittaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus puolestaan toteaa X-palvelussa, että avustusten estäminen epää nälkää näkeviltä mahdollisuuden selviytyä.

Aiemmin sunnuntaina YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vetosi lopettamaan painajaisen, josta 2,4 miljoonaa gazalaista kärsii.

Israel on syyttänyt osaa järjestön henkilöstöstä äärijärjestö Hamasin tukemisesta liittyen lokakuiseen terrori-iskuun. Israel on vannonut tuhoavansa Hamasin iskun takia.

Noin puoli vuotta kestäneen vastaiskun aikana on kuollut yli 32 000 palestiinalaista. Heistä suurin osa on lapsia ja naisia, Hamasin alainen Gazan terveysministeriö on kertonut.