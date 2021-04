”Upea uutinen!” – Suomessa on annettu yli miljoona koronarokoteannosta

Suomessa on annettu nyt yli miljoona annosta koronarokotetta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kuvasi asiaa Twitterissä upeaksi uutiseksi.

– Tämä on hyvä uutinen, sillä jo yksi annos mitä tahansa Suomessa käytettävää koronarokotetta antaa hyvän suojan vakavaa koronavirustautia vastaan, kommentoi puolestaan THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt yli 927 600 suomalaista. Toisen annoksen on saanut 88 855 suomalaista.

Rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta on noussut 16,7 prosenttiin. Toisen annoksen osalta kattavuus on 1,6 prosenttia.

ROKOTUSTAHDIN ODOTETAAN kiihtyvän kesän lähestyessä. THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo tiedotteessa, että kaikissa kunnissa pystytään nostamaan rokottamiskapasiteettia, kunhan rokotteita saapuu Suomeen suurempia määriä.

Seuraavien kolmen viikon aikana rokotteita on tulossa Suomeen noin 200 000 annosta joka viikko.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi yhteensä 264 ihmistä, joista 52 on tehohoidossa.

Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyjä kuolemantapauksia on Suomessa raportoitu 846 kappaletta.

THL KERTOI aiemmin, että Suomessa on todettu tänään 654 uutta koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 8 613, mikä on 799 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa raportoitu yhteensä 78 106.

Koronatartuntojen valtakunnallinen ilmaantuvuus on maltillisessa laskussa. Ilmaantuvuusluku tarkoittaa koronatartuntojen määrää sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti on koko maan tasolla yli 155 tartuntaa viimeisen kahden viikon ajalta. Edeltävällä kahden viikon tarkastelujaksolla ilmaantuvuus oli noin 170.

THL:n mukaan ilmaantuvuusluvussa on suuria alueellisia eroja. Suomen korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, 305. Husin alueella ilmaantuvuus on kuitenkin kahden viikon tarkastelujaksolla hienoisessa laskussa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella luku on noin 241.

Koronarokotusten etenemisestä sekä mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemista kerrotaan myöhemmin iltapäivällä.

Upea uutinen! Suomessa on annettu jo yli miljoona rokoteannosta. 🇫🇮 https://t.co/zSn9rXVq5Y — Sanna Marin (@MarinSanna) April 1, 2021

Uutista täydennetty klo 14.12.