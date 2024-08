UPM sulkee tehtaan Saksassa

Metsäyhtiö UPM kertoo saaneensa muutosneuvottelut päätökseen Saksassa. Neuvottelut vaikuttavat 338:aan UPM:n työntekijään maassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtiö sulkee Saksassa Hürthin sanomalehtipaperitehtaan ja yhden hienopaperikoneen Nordland Papierilla Dörpenissä, kuten se tiedotti toukokuussa.

Graafisen paperin tuotannon odotetaan loppuvan Hürthissä elokuun loppuun mennessä ja Nordland Papierin PK3-paperikoneella viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.

Taustalla on muun muassa se, että graafisten paperien kysyntä on jatkanut laskuaan digitalisaation vuoksi. Se on johtanut merkittävään ylikapasiteettiin paperimarkkinoilla.