UPM täräytti syytökset tiedotteella julki Paperiliitolle – Paperiliitto julkaisi vanhan tiedotteensa

UPM tiedotti tänään aamulla, että se on keväästä asti pyrkinyt käynnistämään Paperiliiton kanssa liiketoimintakohtaisia työehtosopimusneuvotteluita, samaan tapaan kuin sen saha- ja vaneriliiketoiminnat ovat käyneet neuvotteluja sahojen ja vaneritehtaiden luottamusmiesten ja Teollisuusliiton kanssa toukokuusta alkaen.

UPM:n mukaan Paperiliitto on kuitenkin ilmoittanut, että se ei käy neuvotteluita UPM:n liiketoimintojen kanssa, vaan edellyttää yhtä yhtiötason työehtosopimusta.

UPM:n mukaan Paperiliitto on peruuttanut UPM:n biopolttoaineliiketoiminnan kanssa sovitun tapaamisen, vaikka yhtiön painopaperiliiketoiminta oli jo tavannut Paperiliittoa ja muutkin liiketoiminnat olivat valmistautuneet vastaaviin tapaamisiin.

UPM sanoo, että sillä on viisi liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on tällä hetkellä sopimuskumppani.

UPM toteaa tiedotteessaan, että jo aiemmin Paperiliitto on ilmoittanut, että UPM:n luottamusmiehet eivät voi osallistua työehtoneuvotteluihin vaan neuvottelut käydään liiton toimiston kanssa. UPM:n mielestä Paperiliiton linjaus on ristiriidassa sen kanssa, että samaan aikaan ammattiliitot peräänkuuluttavat julkisessa keskustelussa henkilöstön edustajien roolin kasvattamista yritysten toiminnassa.

Paperiliitto on tänään tiedottanut 10.8. tiedotteensa tavoin, että se sopii paperiteollisuuden työehdot yrityskohtaisesti.

Liiton mukaan tällä hetkellä paperiteollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalan jäsenistä jo noin 70 prosenttia on alkaneiden neuvotteluiden piirissä. Liiton tavoite on, että kaikki uudet yrityskohtaiset työehtosopimukset ovat valmiita marraskuun lopussa. Osa alkaneista neuvotteluista on liiton mukaan edennyt varsin pitkälle.

”Paperiteollisuuden nykyisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2021. Tämä paperiteollisuuden 50. työehtosopimus jää viimeiseksi ja työehdot sovitaan jatkossa yrityskohtaisesti, koska Metsäteollisuus irrottautui työehtosopimisesta. Paperiliitto sopii edelleen työehdot jäsentensä puolesta”, Paperiliitto toteaa.

Tiedotteessa todetaan myös uutena täydennyksenä, että neuvottelujen aikana Paperiliitto ei tiedota tai kommentoi julkisuuteen yksittäistä yritystä koskevien neuvottelujen kulkua.