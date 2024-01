Urpilainen ihmettelee Halla-ahon näkemystä: ”Puhemieheltä tyrmistyttävä”

Ylen vaalikoneessa esitetään väite, jonka mukaan ”vaatimus presidentin suomalaisesta syntyperästä pitää poistaa”.

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho ei kannata ajatusta.

– On tärkeää, että presidentillä on juuret syvällä suomalaisessa maaperässä. Syntyperäisyysvaatimuksen voisi hyvin ulottaa myös ministereihin ja kansanedustajiin, Halla-aho perustelee vaalikoneessa.

SDP:n presidenttiehdokas Jutta Urpilainen kritisoi presidenttiehdokas Halla-ahon ajattelua viestipalvelu X:ssä. Halla-aho on myös eduskunnan puhemies.

– Ajatus, että kansanedustajana ei voisi toimia ei-syntyperäinen suomalainen, on presidenttiehdokkaalta hätkähdyttävä, puhemieheltä tyrmistyttävä. Suomalaisuus on sitoutumista ja tekoja Suomen hyväksi, arvojen ja rajojen puolustamista. Tänne voi juurtua, vaikka juuret ovat muualta, Urpilainen kirjoittaa.

– On lohduton ja jakava viesti, että myöhemmällä iällä kansalaisuuden saaneet ja muualla syntyneet eivät voisi koskaan olla tarpeeksi suomalaisia edustaakseen meitä. Kun perustuslakia seuraavan kerran uudistetaan, presidentin syntyperäisyysvaatimusta pitää tarkastella kriittisesti, hän jatkaa.

URPILAINEN katsoo itse Ylen vaalikoneessa, että vaatimus presidentin suomalaisesta syntyperästä pitää poistaa.

– Me suomalaiset olemme yhä moninaisempi joukko ihmisiä. En pidä presidentin syntyperäisyysvaatimuksen poistamista akuuttina asiana, mutta kun perustuslakia seuraavan kerran uudistetaan, on ihan hyvä käydä keskustelu myös siitä, voisiko esimerkiksi pienenä lapsena Suomeen muuttanut ihminen, joka on omalta osaltaan maatamme vuosikymmeniä rakentanut, olla aivan yhtä hyvä presidentti, kuin Suomessa syntynyt, Urpilainen kirjoittaa vaalikoneessa.

Myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne on arvostellut Halla-ahon pohdintaa kansanedustajuuden rajaamisesta syntyperäisille suomalaisille.

– Pöljä, demokratialle vieras ja rasistinen ehdotus, Harjanne kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Iltalehti on kysynyt Halla-ahon kantaa Harjanteen näkemyksiin. Lehden mukaan Halla-aho kummeksuu Harjanteen kritiikkiä rasistisesta ehdotuksesta.

– Syntyperäinen suomalainen tarkoittaa Suomessa syntynyttä henkilöä riippumatta siitä, minkälaisia muita mahdollisia ominaisuuksia hänellä on. Siinä mielessä on aika vaikea ymmärtää, että Harjanne näkee rasismia tässäkin. Toisaalta vihreät näkevät rasismia monessa asiassa, mutta syntyperäisyys tai kansalaisuus ei ota tietenkään kantaa ihmisen mahdollisiin muihin ominaisuuksiin, Halla-aho muun muassa sanoo lehdelle.

– Minun nähdäkseni suurin osa presidenttiehdokkaista ei kannata sitä, että presidenttiä koskeva syntyperäisyysvaatimus poistettaisiin, joten ehkä sitten kaikki ovat Harjanteen mielestä rasisteja ja pöljiä, Halla-aho myös sanoo.

Kritiikkiä Halla-aholle on esittänyt myös muun muassa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.

Ylen vaalikoneessa enemmistö presidenttiehdokkaista pitäisi presidenttiä koskevan vaatimuksen ennallaan ja osan mielestä vaatimus presidentin suomalaisesta syntyperästä pitää poistaa.

