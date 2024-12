Ursula von der Leyen: On varmistettava, ettei Isis pääse uudestaan valloilleen Syyriassa – EU:n luotava yhteys maan uuteen johtoon

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa äärijärjestö Isisin paluun vaaroista Syyriassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Von der Leyen puhui asiasta tänään Turkin-vierailullaan tiedotustilaisuudessa yhdessä Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa.

Isisin on kerrottu vahvistuneen Syyriassa ja lisänneen iskujaan viime ja tänä vuonna. Von der Leyenin mukaan on varmistettava, ettei äärijärjestö nyt pääse Syyriassa valloilleen uudestaan.

Hän sanoi myös, että EU:n on nopeasti ryhdyttävä toimiin yhteyden luomiseksi Syyrian uuteen johtoon.

Hän viittasi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) -ryhmään, jolla on jihadistijuuret ja joka valtasi Damaskoksen 8. joulukuuta muiden kapinallisryhmien kanssa syrjäyttäen presidentti Bashar al-Assadin hallinnon.

HAYAT Tahrir al-Sham on jo käärinyt hihat ”uuden Syyrian” luomiseksi. Kapinallisia tukeneet Turkki ja Qatar avasivat ensimmäisinä lähetystönsä Damaskoksessa.

Ennen EU:n tulevia toimia suurimmat Euroopan maat ovat jo ryhtyneet luomaan suhteita HTS:ään. Kapinallisia Syyrian sisällissodan alkuvaiheessa tukenut Ranska lähetti tänään Damaskokseen oman valtuuskuntansa, ja AFP:n mukaan Ranskan Syyrian-lähetystössä nostettiin Ranskan lippu salkoon ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012, jolloin lähetystö oli suljettu.

Myös Saksa lähetti kaupunkiin diplomaattejaan tänään. Lisäksi Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoi maansa olevan valmis keskustelemaan Syyrian uuden johdon kanssa.

Lisäksi Yhdysvallat ja Britannia ovat olleet yhteydessä Syyrian kapinallisiin, joita johtaa HTS:n johtaja Abu Muhammad al-Julani.

VIERAILULLAAN von der Leyen kertoi myös, että EU antaa Turkille miljardi euroa lisää pakolaisten tukemiseen Turkissa.

Tämän vuoden osalta rahoilla on tarkoitus muun muassa auttaa Turkkia vastaanottamaan pakolaisia ja järjestämään heille terveydenhoitoa ja koulutusta sekä tehostamaan rajavalvontaa ja helpottamaan syyrialaisten vapaaehtoista paluuta Syyriaan, von der Leyen sanoi.

Turkin ja EU:n vuonna 2016 solmiman pakolaissopimuksen mukaan EU tukee Turkkia rahallisesti, jotta se tärkeänä kulkureittinä Eurooppaan estää hallitsemattoman muuttoliikkeen EU:n alueelle. EU on vuodesta 2012 antanut Turkille lähes 10 miljardia euroa tarkoitusta varten.

- Miljardi euroa lisää on matkalla vuoden 2024 osalta, von der Leyen sanoi tiedotustilaisuudessa, jonka piti Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa.

Turkissa on yli neljä miljoonaa rekisteröityä pakolaista, mutta todellisen määrän on arvioitu olevan suurempi. Heistä vajaat kolme miljoonaa on syyrialaisia, jotka pakenivat Syyrian sisällissotaa sekä Bashar al-Assadin hallinnon operaatioita kapinallisia vastaan siviilien asutusalueilla.

Uutista täydennetty klo 14.36 ja 14.54 muun muassa taustatiedoin HTS-ryhmästä ja tiedoilla EU:n tuesta Turkille.