Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

1.9.2025 10:45 ・ Päivitetty: 1.9.2025 11:19

Ursula von der Leyenin lento epäillyn gps-häirinnän kohteena

LEHTIKUVA / AFP / JANEK SKARZYNSKI
Von der Leyen ja Donald Tusk vierailivat Puolan ja Valko-Venäjän rajalla 25. elokuuta.

EU-komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia kuljettanut lentokone joutui epäillyn gps-häirinnän kohteeksi eilen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

EU-komissio vahvisti asian tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa. Häirintä tapahtui Bulgariassa ja pakotti lentokoneen laskeutumaan paperikarttoja käyttäen, kertoo Financial Times.

-  Koko lentokentän alueen gps meni pimeäksi, yksi viranomaisista kuvasi lehdelle.

Viranomaislähteiden mukaan kone kiersi kenttää noin tunnin, minkä jälkeen pilotit päättivät laskeutua perinteisiä karttoja käyttäen.

Von der Leyenia kuljettanut lento oli matkalla Bulgarian eteläosaan Plovdiviin sunnuntaina iltapäivällä. Bulgarian viranomaisilta saadun tiedon mukaan viranomaiset epäilevät, että häirinnän takana oli Venäjä, komission edustaja kertoo.

Tiedossa ei kuitenkaan ole, oliko von der Leyenin kone tarkoituksella häirinnän kohteena.

BULGARIAN lentoliikenneviranomaisen mukaan GPS-häirinnän määrä on kasvanut huomattavasti vuoden 2022 helmikuun jälkeen, jolloin Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi FT:lle tiedon Venäjän toteuttamasta häirinnästä olevan virheellinen.

Venäjän gps-häirintä on noussut keskusteluun myös Suomessa, jossa Venäjä on viranomaisten mukaan häirinnyt etenkin itäisessä Suomessa lentäviä lentoja.

Von der Leyen on parhaillaan matkalla niin sanotuissa ”etulinjan maissa” Latviassa, Suomessa, Virossa, Puolassa, Liettuassa, Bulgariassa ja Romaniassa korostaakseen Euroopan unionin sitoutumista puolustus- ja turvallisuuskykyjen vahvistamiseen.

Suomessa komission puheenjohtaja vieraili perjantaina.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Demokraatti

Politiikka
31.8.2025
Eemeli Peltonen 1994-2025: Luotettava yhteistyön rakentaja
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
1.9.2025
Teatteriarvio: Työyhteisöt sekaisin sokkelossa – Juha Jokela tekee yhä maan parasta työelämäteatteria
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU