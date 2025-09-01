Politiikka
1.9.2025 10:45 ・ Päivitetty: 1.9.2025 11:19
Ursula von der Leyenin lento epäillyn gps-häirinnän kohteena
EU-komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia kuljettanut lentokone joutui epäillyn gps-häirinnän kohteeksi eilen.
EU-komissio vahvisti asian tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa. Häirintä tapahtui Bulgariassa ja pakotti lentokoneen laskeutumaan paperikarttoja käyttäen, kertoo Financial Times.
- Koko lentokentän alueen gps meni pimeäksi, yksi viranomaisista kuvasi lehdelle.
Viranomaislähteiden mukaan kone kiersi kenttää noin tunnin, minkä jälkeen pilotit päättivät laskeutua perinteisiä karttoja käyttäen.
Von der Leyenia kuljettanut lento oli matkalla Bulgarian eteläosaan Plovdiviin sunnuntaina iltapäivällä. Bulgarian viranomaisilta saadun tiedon mukaan viranomaiset epäilevät, että häirinnän takana oli Venäjä, komission edustaja kertoo.
Tiedossa ei kuitenkaan ole, oliko von der Leyenin kone tarkoituksella häirinnän kohteena.
BULGARIAN lentoliikenneviranomaisen mukaan GPS-häirinnän määrä on kasvanut huomattavasti vuoden 2022 helmikuun jälkeen, jolloin Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi FT:lle tiedon Venäjän toteuttamasta häirinnästä olevan virheellinen.
Venäjän gps-häirintä on noussut keskusteluun myös Suomessa, jossa Venäjä on viranomaisten mukaan häirinnyt etenkin itäisessä Suomessa lentäviä lentoja.
Von der Leyen on parhaillaan matkalla niin sanotuissa ”etulinjan maissa” Latviassa, Suomessa, Virossa, Puolassa, Liettuassa, Bulgariassa ja Romaniassa korostaakseen Euroopan unionin sitoutumista puolustus- ja turvallisuuskykyjen vahvistamiseen.
Suomessa komission puheenjohtaja vieraili perjantaina.
