5.12.2025 12:16 ・ Päivitetty: 5.12.2025 12:16
USA haukkuu eurooppalaisia arvoja uudessa strategiassaan
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti Euroopan silmätikukseen perjantaina julkaistussa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden strategiassa.
Trump muun muassa ilmoitti, että Yhdysvallat aikoo tukea sellaisia toimijoita, jotka vastustavat Euroopan unionin ajamia arvoja, kuten maahanmuuttoa.
Strategiassa väitetään, että nykyisellä muuttotahdilla Euroopan manner tulee olemaan tunnistamaton 20 vuoden päästä.
Strategian mukaan Euroopan maiden sisällä on lisättävä vastustusta EU:n nykyiselle suunnalle.
SAKSA riensi ensimmäisenä kommentoimaan Trumpin strategiaa sanoen, ettei maa tarvitse neuvoja ulkopuolisilta.
Viimeksi viime keväänä Saksan vaaleissa Trumpin varapresidentti J D Vance kävi tukemassa voimakkaasti maan äärioikeistolaisia populisteja ja AfD-puoluetta.
