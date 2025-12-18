USA leikkasi tukea, Kirkon Ulkomaanapu vähentää väkeä

Kirkon Ulkomaanapu joutuu vähentämään Suomen-toiminnoistaan yli 21 henkilötyövuoden verran, järjestö kertoo. Syynä ovat kansainvälisten avustushankkeiden tänä vuonna kokemat tukileikkaukset, joita on tehnyt etenkin Yhdysvaltain hallinto. Demokraatti Demokraatti

Loppusyksyllä käydyt Ulkomaanavun muutosneuvottelut ovat järjestön tiedotteen mukaan nyt päättyneet. Niiden seurauksena Helsingin-toimistolta karsitaan työvoimaa ja toimintoja organisoidaan uudelleen.

Tarkkaa työpaikkojen vähenemismäärää järjestö ei kerro, mutta laskennallisia henkilötyövuosia poistuu yli 21.

JÄRJESTÖ ON menettänyt rahoitustaan, koska sen yhteistyökumppanit kuten YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, kehitysohjelma UNDP ja lastenrahasto Unicef ovat joutuneet talousvaikeuksiin jäsenmaiden tukileikkausten takia.

Monet Euroopan suuret valtiot ovat vähentäneet tukeaan Ulkomaanavun ja evankelisluterilaisten kirkkojen yhteishankkeisiin, ja jo pelkästään Yhdysvaltain hallinto karsi niiltä seitsemän miljoonaa euroa.

MYÖS SUOMESSA lahjoittajien määrän pelätään vähenevän, koska talouden taantuma vie kansalaisilta liikeneviä varoja.

– Muuttuneessa rahoitustilanteessa etsimme nyt uudet keinot toimia ja tehdä vaikuttavaa työtä, toiminnanjohtaja Tomi Järvinen sanoo tiedotteessa.

Kirkon Ulkomaanapu on pitkään ollut Suomen suurin kansainvälinen avustusjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun välittäjä. Se on toiminut vuodesta 1947 asti yhteistyössä ulkomaisten kirkkojen ja yhdyskuntien kanssa.

Tällä hetkellä KUA toimii aktiivisesti muun muassa Ukrainassa.