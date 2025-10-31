USA:n hallinnon sulku on kestänyt jo kuukauden – Myös sotilaat voivat jäädä ilman palkkaa

Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon sulku on vain vajaan viikon päässä kaikkien aikojen ennätyksestä. Jos sopua ei synny ensi keskiviikkoon mennessä, on sulku jatkunut pidempään kuin presidentti Donald Trumpin ensimmäisellä kaudella koettu 35 päivän osittainen sulku. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Edellytykset uudelle ”ennätykselle” ovat hyvät, sillä senaatin demokraatit eivät ole osoittaneet halua sopia hallinnon rahoituksen takaamisesta edes muutamaksi viikoksi. Demokraattien ehtona on terveysvakuutusmaksujen verohyvitysten jatkaminen. Republikaanit ovat toistaiseksi kieltäytyneet keskustelemasta asiasta.

Paineet ovat kasvamassa, sillä hallinnon sulun vaikutukset pahenevat selvästi tänä viikonloppuna. Lennonjohtajat jäivät ensimmäisen kerran ilman palkkojaan viime tiistaina, mikä on jo näkynyt häiriöinä lentoliikenteessä. Trumpin hallinnon mukaan viikonvaihteessa ovat loppumassa rahat myös syrjäisille pikkukentille lennot takaavalta tukiohjelmalta.

Lentoliikenteen sujuvuus ei ole vähäpätöinen asia. Muutamien lennonjohtajien jääminen pois töistä alkuvuodesta 2019 keskeytti liikenteen joillekin tärkeille pääkentille, minkä katsotaan olleen viimeinen niitti hallinnon sulun päättymiselle tuolloin.

Tällä kertaa ratkaisevaksi voi koitua yhdysvaltalaisten tärkeä juhla- ja matkustuspäivä, kiitospäivä, 27. marraskuuta.

LAUANTAINA käynnistyy myös mahdollisuus tehdä uusia tai muuttaa vanhoja terveysvakuutuksia ensi vuodelle Affordable Care Action eli tuttavallisemmin Obamacaren puitteissa. Epävarmuus maksuja huojentavien verohyvitysten jatkumisesta on nostamassa vakuutusmaksuja selvästi.

Mielenkiintoista tilanteessa on se, että tukien loppumisen ja vakuutushintojen nousun on arvioitu iskevän suhteessa kovemmin Trumpia äänestäneiden niin kutsuttujen punaisten osavaltioiden asukkaisiin. Monet näkyvät republikaanit ovatkin olleet huolissaan nykyisen tiukan linjan vaikutuksesta puolueen kannatukseen.

Noin 40 miljoonalle vähävaraisella tärkeän ruoka-apuohjelman (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) varat loppuvat niin ikään nyt viikonloppuna. Trumpin hallinto on torjunut vaatimuksen käyttää hätätilanteiden varalle varattuja rahoja ohjelman jatkamiseen.

Reilut parikymmentä demokraattien johtamaa osavaltiota on haastanut Trumpin hallinnon oikeuteen hätäapurahojen panttaamisen vuoksi. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee Trumpin kannalta se, että AFP:n laskelmien mukaan selvästi yli puolet SNAP-ohjelman tuensaajista asuu republikaaneja tukevissa osavaltioissa.

KONKREETTISIMMIN hallinnon sulku koskee kansalaisia, jotka saavat palkkansa liittovaltiolta. Yhdysvaltain asevoimien sotilaat ovat vaarassa jäädä ensimmäistä kertaa ilman palkkaansa.

Tämä vältettiin kertaalleen Trumpin siirrettyä palkkoihin 6,5 miljardia dollaria asevoimien tutkimus- ja kehitysmenojen momentilta. Trump on luvannut hoitaa palkat kuntoon myös nyt, mutta ainakin tutkimusmenojen osalta Pentagonin rahat olisivat sen jälkeen loppu.

Ilman palkkaa ovat jäämässä tällä ja ensi viikolla myös kongressin edustajainhuoneen ja senaatin jäsenten avustajat. Ratkaisun avaimia hallussaan pitävien poliitikkojen ei sen sijaan tarvitse olla huolissaan omista tuloistaan, heidän palkkojensa maksamista ajallaan suojaa Yhdysvaltain perustuslaki.

Teksti: STT/Niilo Simojoki