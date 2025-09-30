USA:n johto ripitti maan asevoimia: lihavat sotilaat ja parrat pois

Asevoimien päällystölle yllätyskokouksessa puhunut presidentti Donald Trump uhosi soturihengen palaavan armeijaan, puolustusministeri Pete Hegseth puolestaan haukkui nykysotilaiden ulkonäköä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sadoille päällystön edustajille Quanticossa Virginiassa puhunut Yhdysvaltain johto vaati sotilailta uutta kovanaamaisuutta ja asennemuutosta.

- Yhdessä elvytämme soturihengen. Se on se henki, jolla tämä kansakunta voitti ja jolla se rakennettiin, Trump sanoi.

Trumpin mukaan armeijalla tulee olemaan keskeinen rooli hänen rikollisuuden vastaisessa taistelussaan demokraattijohtoisissa kaupungeissa.

- Ne tullaan panemaan järjestykseen yksi toisensa jälkeen, ja se tulee koskemaan suurta osaa tässä huoneessa olevia. Sekin on sotaa, sisäistä sotaa.

Yhdysvaltain johto on välttänyt 1860-luvun sisällissodan jälkeen varsinaisten asevoimien käyttämistä maan sisäisten levottomuuksien taltuttamiseen. Tehtävässä on käytetty yleensä osavaltioiden kansalliskaarteja.

Nyt Trump kertoi allekirjoittaneensa määräyksen, jolla muodostetaan armeijan nopean toiminnan joukot levottomuuksiin puuttumista varten.

- Se on sisäinen vihollinen, joka on nujerrettava ennen kuin se pääsee vallalle.

Trump otti myös kantaa Nobelin rauhanpalkintoon ja totesi, että sen antaminen jollekulle muulle kuin hänelle olisi loukkaus Yhdysvalloille.

- Saatko Nobelin palkinnon? Ei missään tapauksessa. Se annetaan jollekin tyypille, joka ei ole tehnyt yhtään mitään, Trump jatkoi.

ENNEN PRESIDENTTIÄ puhunut puolustusministeri Pete Hegseth sanoi asevoimien olleen rappiolla vuosikymmenet, koska siellä on keskitytty liikaa ”ideologiseen roskaan”.

- Tyhmät ja vastuuttomat poliittiset johtajat antoivat väärät kompassisuunnat, ja me eksyimme. Meistä tuli woke-ministeriö. Mutta se aika on ohi, puolustusministeri sanoi.

Hegsethin mukaan asevoimat ovat keskittyneet ylennyksiin etnisyyden tai sukupuolen perusteella ja pohtineet muun muassa ilmastonmuutosta ja simputusta. Tämä on puolustusministerin mukaan ollut ideologista roskaa.

- Ministeriötä on käytetty aseena: valittajia, ideologioita ajavia ja surkeasti menestyviä on pantu kuskin paikalle.

Hegsethin mukaan upseereille on myös tulossa kuntotestit kahdesti vuodessa.

– On täysin mahdotonta hyväksyä, että Pentagonin käytävillä näkee lihavia kenraaleja ja amiraaleja.

Asevoimissa on jo nyt käytössä säännölliset kuntotestaukset.

Puolustusministeri kehotti myös kaikkia muita paitsi erikoisjoukkoihin kuuluvia ajamaan partansa, ”koska emme halua armeijaa, joka näyttää siltä kuin se olisi täynnä viikinkipakanoita”.

Erittäin harvinaiseen korkea-arvoisten upseerien ja ylimpien aliupseerien tapaamiseen oli käsketty noin 800 sotilasta.