USA:n päätöksellä kovat seuraukset suomalaiselle järjestölle

Yhdysvallat on lopettanut liki seitsemän miljoonan dollarin (vajaan 6,7 miljoonan euron) rahoituksensa Kirkon ulkomaanavulle, järjestö kertoo tiedotteessaan .

Rahoituksen myötä järjestö menettää kymmenisen prosenttia budjetistaan.

Leikkauksien seuraukset näkyvät heti. Yli 150 järjestön työntekijää on vaarassa menettää työpaikkansa Ugandassa ja Keniassa. Liki 210 000 pakolaislasta ja -nuorta on niin ikään jäämässä vaille koulutusta näissä maissa.

Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Tomi Järvinen korostaa, ettei kyse ole vain rahasta.

- Onko tämä maailma sellainen, jossa jokaisella ihmisellä on yhtäläinen arvo? Jos näin on, meidän on jaettava resursseja heikoimmassa asemassa oleville: niille, jotka eivät pysty puolustamaan itseään, konfliktien uhreille ja luonnonkatastrofien uhreille, Järvinen sanoo tiedotteessa.