USA:ssa mielenosoituksia maahanmuuttopoliisia vastaan – Kiinniottokeskuksia lisätty, oloja arvostellaan ”kauhistuttaviksi”

Yhdysvalloissa julkinen vastarinta maahanmuuttopoliisi ICE:tä ja presidentti Donald Trumpin ankaraa maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan on jälleen purkautunut protesteina eri puolilla maata. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Heinäkuun mielenosoitukset saivat sytykkeen kahdesta ampumisesta, joissa agentit surmasivat maahanmuuttajia autoihinsa.

Mainessa kolumbialainen maahanmuuttaja sai surmansa viraston agentin ampumana. Ampujaksi epäillyllä on taustallaan väkivaltaista käytöstä, ja demokraattilainsäätäjät ovatkin vaatineet tutkintaa ICE:n rekrytointikäytännöistä, kertoi Guardian.

Mainen ampuminen tapahtui viikon sisällä Texasin Houstonin tapauksesta, jossa ICE ampui meksikolaismiehen niin ikään autoonsa.

Kuolemantapausten ohella heinäkuussa nähtiin ampumistapaus, jossa ICE:n agentti ampui kohti pakenevaa autoa Pennsylvaniassa. Samassa kuussa Arizonassa nähtiin myös rajavartiolaitoksen ampuminen, jossa surmansa sai rajavartijan puukottamisesta epäilty.

ENNEN viimeaikaisia kuolemia maahanmuuttopoliisi ICE oli pitänyt julkisuudessa verrattain matalaa profiilia sen jälkeen, kun kahden yhdysvaltalaisen kuoliaaksi ampumiset Minneapolisissa alkuvuodesta nostattivat vastarinnan aallon.

Maahanmuuttoviranomaisten taktiikat muuttuivat vähemmän huomiota herättäviksi. Tammikuun ja heinäkuun välillä nähtiin vain yksi kuolemaan johtanut ICE-ampuminen, kun mielenterveysongelmista kärsinyt aseistautunut mies sai surmansa toukokuussa Memphisissä. Lisää aiheesta Onnea vaan, USA – vieläkö Suomen Amerikka-ystävien luottamus on ennallaan?

Paperittomien siirtolaisten kiinniotot ovat silti jatkuneet eri puolilla maata ja kiinniottokeskusten verkostoa halutaan laajentaa, kertoo New York Times. Lehden saamien asiakirjojen mukaan Pohjois-Carolinaan avataan kiinniottokeskusta, jossa olisi tilaa noin 1 400 ihmiselle.

REPUBLIKAANIJOHTOISEEN osavaltioon perustettava keskus olisi maan itärannikon suurimpia, ja sinne voitaisiin tuoda kiinniotettuja myös demokraattiosavaltioista.

Trumpin hallinnolle on aiheuttanut päänvaivaa New Jerseyssä sijaitseva Delaneyn kiinniottokeskus, joka on vetänyt magneetin lailla puoleensa protesteja.

- Suljettujen ovien takana tapahtuu kauhistuttavia asioita. Ihmisille tarjoillaan mädäntynyttä ruokaa ja heidät jätetään lääkinnällisesti heitteille. Tämä ei koske vain Delaneyn keskusta, vaan tätä tapahtuu kaikkialla, sanoi tarkkailijajärjestön johtaja Silky Shah NPR:lle.

ICE oli aiemmin ostanut yli miljardilla dollarilla 11 varastorakennusta kiinniottokeskuksiksi, mutta New York Times kertoi kesäkuussa ICE:n olevan hankkiutumassa eroon seitsemästä käyttämättä jääneestä.

Sen sijaan viranomaiset näyttävät nyt muuttavan jo olemassa olevia vankilarakennuksia paperittomien siirtolaisten kiinniottokeskuksiksi.

POHJOIS-CAROLINAN suunnitellun keskuksen omistaa Yhdysvaltain suurimpiin kuuluva yksityinen vankilayritys GEO Group, jonka entisiin johtajiin lukeutuu ICE:n nykyinen virkaatekevä johtaja David Venturella.

Maahanmuuttoviranomaisten ja vankilayhtiöiden välillä on ”pyöröovi”, jossa johtajat siirtyvät valtion palveluksesta yksityisten yhtiöiden johtoon ja takaisin, kuvasi NPR:n haastattelema tarkkailujärjestön asiantuntija.

Viranomaiset kiistävät, että järjestelyyn liittyisi eettisiä ongelmia.

- Virkaatekevä ICE:n johtaja noudattaa kaikkia eettisiä ohjesääntöjä, kansallisen turvallisuuden ministeriö DHS vastasi lausunnossa NPR:lle.

STT/Lassi Lapintie