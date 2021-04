”Useimmat haluavat lajitella jätteensä, mutta…” – eduskunta ottaa tällä viikolla uuden jätelain käsittelyynsä

Eduskunta alkaa tällä viikolla käsitellä ehdotusta uudeksi jätehuoltolaiksi. Kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) pitää ehdotusta kompromissina, jota voi olla tarpeen vielä viimeistellä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän on kuitenkin tyytyväinen muutoksiin, jotka parantavat jätteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Tavoitteena on, että vuonna 2025 noin 55 prosenttia jätteistä käytetään uudelleen tai kierrätetään. Vuonna 2030 tavoite on 60 prosenttia ja vuonna 2035 jopa 65 prosenttia. Kvarnström pitää tavoitteita kunnianhimoisina. Kierrätysaste on nyt noin 43 prosenttia.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Kvarnströmin mukaan sitä, että kaikki lakipakettiin ehdotetut toimenpiteet toteutetaan.

– Suomella on kaikki edellytykset pysyä kiertotalouden maailmanjohtajana. Sen onnistuminen vaatii uusia kierrätys- ja erilliskeräystavoitteita ja myös velvoitteita. Kunnilla on tärkeä rooli tämän mahdollistamisessa. Kotitalouksilla on puolestaan paremmat mahdollisuudet lajitella jätteitä, mitä monet varmasti arvostavat. Useimmat haluavat lajitella kotitalousjätteensä, mutta ovat kokeneet mahdollisuuksien olleet tähän asti rajallisia, Kvarnström toteaa tiedotteessa.

Suomessa syntyi vuonna 2018 yhteensä noin 128 miljoonaa tonnia jätettä. Jätteiden määrä on kasvanut lähes koko 2010-luvun, ja kehitys riippuu täysin siitä, miten jätteiden vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen onnistuu.

– Esimerkiksi pakkausjätteitä on hyödynnettävä paremmin. Myös muovituotteiden eri lajien ja niiden ympäristövaikutusten merkitsemistä selkeytetään. Uutta on myös verkkokaupan sisällyttäminen tuottajavastuuseen. Tämä on tärkeää, koska yhä useampi kauppa tapahtuu verkossa. Mutta tämä ei saa johtaa siihen, että vastuu biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä poistuu, Kvarnström huomauttaa.

”Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on tehokkaampaa.”

Hän painottaa, että kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös yhtenäisiä järjestelmiä. Niin sanotusta kaksoiskeräysjärjestelmästä on syytä luopua. Kuntien harkintaan jäisi siis se, hankkiiko kunta kuljetukset keskitetysti vai voiko jokainen yksittäinen kiinteistön haltija solmia itse sopimuksen jätekuljetusyrityksen kanssa.

Hallituksen esitys on Kvarnströmin mukaan tältä osin kompromissi, jossa kaksoisjärjestelmästä luovutaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kvarnström toteaa, että kunnan järjestämä jätteenkuljetus on tehokkaampaa ja parantaa mahdollisuuksia ottaa jätteestä enemmän talteen edelleen hyödynnettäväksi.

– Tärkeää on, että kuljetussopimukset kilpailutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla niin että suurilla ja pienillä toimijoilla on mahdollisuus kilpailla markkinoilla yhdenvertaisesti ja voittaa tarjouksia. Uuden jätelain sekä siihen sisältyvän kattavan erilliskeräyksen arvioidaan lisäävän jätteiden siirtomarkkinoita, joten kehitys hyödyttää todennäköisesti alan kaikkia toimijoita, mukaan lukien pienemmät yhtiöt.

Kvarnström on jäsenenä ympäristövaliokunnassa, joka antaa asiasta mietinnön. Valiokunnassa aloitetaan tänään alan asiantuntijoiden kuulemiset.

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta tänä vuonna.