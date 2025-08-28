Useita kuoli ja haavoittui Venäjän iskuissa Kiovaan – EU-lähetystö vaurioitui

Ainakin 14 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Kuolleiden joukossa on kolme lasta.

Lisäksi noin 30 ihmistä on haavoittunut. Zelenskyin mukaan ihmisiä saattaa olla edelleen raunioiden alla.

Uutistoimisto AFP:n paikalla olevat toimittajat kertoivat aiemmin Kiovassa kuulluista voimakkaista räjähdyksistä.

Noin sata ihmistä hakeutui turvaan metroasemalle makuupussien ja lemmikkiensä kanssa.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko kuvaili Venäjän iskuja massiiviseksi hyökkäykseksi, joka aiheutti tuhoa ainakin viidellä alueella kaupungissa. Pormestarin mukaan viisikerroksinen rakennus romahti.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan yön aikana yhteensä 629 lennokilla ja ohjuksella. Kyseessä on sodan tähän asti toiseksi suurin isku.

Ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan Venäjä on tehnyt torstain vastaisen yön aikana ilmaiskuja myös muihin kaukana taisteluiden etulinjasta sijaitseviin ukrainalaiskaupunkeihin. Lehden mukaan Venäjä tulitti Kiovaa ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla. Iskut vaurioittivat koteja, toimistorakennuksia ja kouluja ympäri kaupunkia.

VENÄJÄN yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan tekemät iskut aiheuttivat vaurioita EU:n lähetystöön kaupungissa, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa kertoi sosiaalisessa mediassa.

Costa julkaisi kirjoituksensa yhteydessä kuvan, jossa näkyy toimisto, jonka kattorakenteita on irronnut ja ikkunoita hajonnut.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi Venäjän ottaneen kohteekseen siviilien lisäksi jopa Euroopan unionin. Komission varapresidentti Kaja Kallas ilmoitti EU:n kutsuneen Venäjän lähettilään puhutteluun iskun vuoksi.

Euroopan johtajat kommentoivat Venäjän Kiovaan kohdistuneita iskuja kovin sanoin. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi iskujen olevan Venäjän ajatus rauhasta. Hän totesi yön tapahtumien olleen terroria ja barbarismia.

Britannian pääministeri Keir Starmer taas sanoi Venäjän sabotoivan toiveita rauhasta.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän jatkavan iskuja Ukrainaan. Peskov väitti Venäjän kohteina olleen sotilaallisia sekä sotaan liittyviä infrastruktuurikohteita.

DIPLOMAATTISET ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi ovat kiihtyneet viime viikkoina Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tavattua Alaskassa.

Zelenskyi kertoi keskiviikkoiltana, että Ukrainan delegaation on määrä tavata Yhdysvaltojen edustajia New Yorkissa perjantaina. Torstain iskujen jälkeen Zelenskyi kuitenkin totesi Venäjän aktiivisesti päättävän jatkaa tappamista sodan lopettamisen sijaan.

Zelenskyin mukaan Venäjä ei pelkää seuraamuksia. Ukrainan presidentti totesi osan maailmasta sulkevan silmänsä Venäjän teoille, ja vaati reaktioita Venäjään suopeasti suhtautuvilta Kiinalta sekä Unkarilta.

Putinin ja Zelenskyin välisestä tapaamisesta ei ole vieläkään sovittu mitään. Kremlin mukaan mahdollinen tapaaminen vaati runsaasti valmistelua.

- Kaikki huippu- tai ylätason tapaamiset on valmisteltava huolellisesti, jotta ne olisivat tehokkaita, Peskov perusteli toimittajille aiemmin.

Peskovin mukaan Venäjän ja Ukrainan neuvotteluryhmät ovat olleet yhteydessä, mutta tulevista neuvotteluista ei ole sovittu mitään.