Useita kuollut iskuissa pakolaisleirille, palestiinalaiset kertovat – Israel käänsi huomionsa nyt Länsirannalle

Israelin iskuissa Länsirannalle on palestiinalaisten mukaan kuollut tänään ainakin kuusi ihmistä ja haavoittunut yli 30 ihmistä. Länsirannan palestiinalaishallinnon terveysministeriö sanoo iskujen osuneen Jeninin pakolaisleirille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan tarkoitus on tuhota terroristinen toiminta leirillä.

Israel on sanonut siirtäneensä nyt huomion Länsirannalle aselevon alettua Gazassa ja aiemmin Libanonissa.

Myös valtiovarainministeri Bezalel Smotrich sanoi lausunnossa Haaretzin mukaan, että iskuilla Länsirannalle halutaan suojella Israelin siirtokuntia. Siirtokunnat toimivat ministerin sanojen mukaan Israelin turvavyönä.

ÄÄRIJÄRJESTÖ Hamas vapauttaa neljä naispanttivankia seuraavassa Israelin ja Hamasin välisessä vankienvaihdossa lauantaina, kertoo Hamasin edustaja Taher al-Nunu. Nelikko vaihdetaan palestiinalaisvankeihin.

Ensimmäisessä vankienvaihdossa aselevon jälkeen sunnuntaina Hamas vapautti kolme naispanttivankia ja Israel 90 palestiinalaisvankia.

Osapuolten välisessä sopimuksessa aselevon ensimmäisen vaiheen on määrä kestää 42 päivää. Niiden aikana Hamasin on tarkoitus vapauttaa 33 israelilaista panttivankia. Vastineena Israelin on määrä vapauttaa yhteensä noin 1 900 palestiinalaista vankia.

Aselevon solmimisen jälkeen Gazaan pääsi myös ainakin satoja avustusrekkoja.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto (OCHA) kertoi tiistaina, ettei avustusrekkojen ryöstelyä ole tiettävästi esiintynyt aselevon solmimisen jälkeen.

ISRAELIN asevoimien komentaja Herzi Halevi on eronnut tehtävästään. Kenraalimajuri Halevi kertoo erokirjeessään ottavansa vastuun epäonnistumisista, jotka mahdollistivat äärijärjestö Hamasin yllätyshyökkäyksen lokakuussa 2023.

Halevi sanoo jättävänsä asevoimat hetkellä, jolloin ne ovat yltäneet merkittäviin onnistumisiin.

Israelin ja Hamasin aselepo Gazassa astui voimaan sunnuntaina.

Aselevon toisen ja kolmannen vaiheen yksityiskohdat on määrä valmistella ensimmäisen vaiheen aikana.

Gazan sota ehti kestää pitkälle toista vuotta ennen kuin aselepo viimein saatiin aikaiseksi.