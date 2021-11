Useita osakesäästötilejä avanneiden verosanktioihin esitetään lievennystä

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka mukaan useamman osakesäästötilin avanneelle ei enää jatkossa määrätä veronkorotusta, jos kyse on ollut erehdyksestä ja varoja on ollut vain yhdellä tilillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lain mukaan henkilöllä saa olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Jos osakesäästötilejä on useita, verottaja on määrännyt niistä jokaiselle 10 euron veronkorotuksen päivää kohti. Tarkoituksena on ollut sanktioida osakesäästötilin 50 000 euron talletuskaton kiertäminen.

Verottaja on määrännyt noin 200 ihmiselle veronkorotusta useamman osakesäästötilin avaamisesta viime vuonna. Joissakin tilanteissa veronkorotuksia on määrätty useita tuhansia euroja, vaikka useasta tilistä ei ole saatu verotuksellista hyötyä.