Ulkomaat
18.10.2025 06:22 ・ Päivitetty: 18.10.2025 06:22
Usko Ranskan talousosaamiseen heikkenee – S&P laskee luottoluokitusta
Luottoluokitusyhtiö S&P laskee Ranskan luottoluokitusta AA:sta A+:aan. S&P perusteli päätöstään riskeillä siitä, ettei Ranskan hallitus onnistu merkittävästi vähentämään alijäämää ensi vuonna.
- Vaikka vuoden 2026 budjettiluonnos toimitettiin tällä viikolla parlamentille, Ranskan valtiontalouden epävarmuus on edelleen koholla, S&P totesi lausunnossaan.
S&P sanoi uskovansa, että Ranskassa saavutettaneen vuoden 2025 julkisen talouden alijäämätavoite, joka on 5,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tästä huolimatta yhtiö peräänkuuluttaa lisätoimia.
Ranskan valtiovarainministeri Roland Lescure vastasi sanomalla, että hallitus on päättäväinen vuoden 2025 alijäämätavoitteen saavuttamista koskien.
Ranska on ollut jo pitkään poliittisessa kriisissä. Edelliset hallitukset ovat kaatuneet, kun ne ovat yrittäneet viedä budjettiehdotuksissaan läpi säästöjä Ranskan julkisen velan supistamiseksi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.