USU-gallup: Enemmistö suomalaisista kannattaa käännytyslakia

Uutissuomalaisen teettämän kyselyn perusteella enemmistö suomalaisista kannattaa niin sanottua käännytyslakia, vaikka se on ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

USU-gallupissa käännytyslakia kannatti 62 prosenttia ja vastusti 17 prosenttia. 21 prosenttia ei ottanut asiaan kantaa.

Miehistä lakia kannattaa gallupin mukaan 71 prosenttia, naisista 54 prosenttia.

Välineellistetyn maahantulon torjumiseksi säädettävä laki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja siitä on tarkoitus äänestää ennen kesän istuntotaukoa. Perustuslakivaliokunta on linjannut, että laki voidaan säätää poikkeuslakina, jos siihen lisätään oikeusturvakeinoja,

Lain hyväksyminen kiireellisenä vaatii viiden kuudesosan enemmistön, mikä tarkoittaa sitä, että tukea tarvitaan myös oppositiosta. Vihreät ja vasemmistoliitto aikovat äänestää sitä vastaan mutta SDP ei ole vielä ottanut lopullista kantaa.

USU-gallupissa SDP:n kannattajista 56 prosenttia kannattaa lakia, 18 prosenttia vastustaa ja 25 prosenttia ei ota kantaa asiaan.

Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista 11.-18. kesäkuuta. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.