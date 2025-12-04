Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

4.12.2025 10:13 ・ Päivitetty: 4.12.2025 10:13

USU: Hallitus aikoo esittää Lapin ja Oulun vaalipiirien yhdistämistä

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Uutissuomalaisen tietojen mukaan hallitus aikoo esittää, että Lapin ja Oulun vaalipiirit muodostaisivat yhteisen vaalialueen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallituksen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä päättää asiasta tänään kirjallisessa menettelyssä, Uutissuomalainen kirjoittaa.

Vaalialueella ehdokkaat asetettaisiin edelleen vaalipiireittäin ja äänestäjät äänestäisivät oman vaalipiirinsä ehdokkaita. Puolueet tai valitsijayhdistykset saisivat kuitenkin paikkoja koko vaalialueen tuloksen mukaisesti.

Vaalialueella vaalipiireistä tulisi valituksi jatkossakin se määrä edustajia, joka vaalipiirille sen alueella asuvien Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella määräytyy.

Esityksellä halutaan parantaa vaalien suhteellisuutta niissä vaalipiireissä, joissa piilevä äänikynnys on erityisen korkea. Erityisesti Lapissa pienten puolueiden ehdokkaiden on hankala tulla valituksi eduskuntaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
4.12.2025
Ministeri puuttui valiokuntatyöhön: ”Sama tilanne toistuu joka syksy”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
3.12.2025
Arvio: Mika Kaurismäki on noussut kuin varkain Suomen kenties parhaaksi musiikkidokumenttien tekijäksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU