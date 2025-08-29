Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.8.2025 05:23 ・ Päivitetty: 29.8.2025 05:23

USU-kysely: Kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan kannattajat suosivat leikkauksia veronkorotusten sijaan

Randy Faris/Fuse

Yli 80 prosenttia kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajista toteuttaisi valtiontalouden sopeutukset mieluummin menoja leikkaamalla kuin veroja korottamalla. Asia ilmenee Uutissuomalaisen kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Myös keskustan äänestäjät kannattavat kyselyssä mieluummin menoleikkauksia kuin veronkorotuksia sopeutuskeinona. Sen sijaan vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden kannattajat suosivat enemmän veronkorotuksia kuin menoleikkauksia.

Kaikista kyselyn vastaajista reilut 40 prosenttia suosisi ensisijaisesti menoleikkauksia. Veronkorotuksia taas käyttäisi ensisijaisena sopeutuskeinona reilut 30 prosenttia vastaajista. Hieman alle 30 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Petteri Orpon (kok.) hallitus kokoontuu ensi viikolla päättämään valtiontalouden vuoden 2026 budjetista. Budjettiriihessä on määrä päättää noin miljardin euron lisäsopeutuksista.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että sopeutusten on oltava tätä luokkaa, jos hallitus haluaa pitää kiinni tavoitteestaan taittaa valtion velkaantumisen kasvu vaalikauden loppuun mennessä.

Tutkimusyhtiö Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat suomalaista elokuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

