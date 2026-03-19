19.3.2026 06:18 ・ Päivitetty: 19.3.2026 06:18

USU: Laittomia hoitojonoja ei saada purettua ajoissa – Pahin tilanne pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO
HUS-yhtymä ja Keski-Suomen hyvinvointialue kertoivat Uutissuomalaiselle, etteivät ne yllä hoitotakuuseen määräaikaan mennessä.

Laittoman pitkiksi venyneitä kiireettömän erikoissairaanhoidon jonoja ei saada purettua kaikilla alueilla määräaikaan mennessä. Asiasta kertoi torstaina Uutissuomalainen (USU).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi viime vuoden lokakuussa uhkasakon uhalla, että HUSin ja yhdeksän hyvinvointialueen on saatava tilanne korjattua huhtikuun loppuun mennessä.

Keski-Suomesta arvioidaan, että jonot saadaan lainmukaiselle tasolle tämän vuoden aikana. HUSista arvioidaan, että tilanteen korjaaminen venyy ensi vuodelle.

Kanta-Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet olivat epävarmoja, yltävätkö he tavoitteeseen. Loput uhkasakon alla olleista hyvinvointialueista ilmoittivat Uutissuomalaiselle, että jonotilanne saadaan korjattua määräaikaan mennessä.

HUSia uhkaa 8,5 miljoonan euron ja Keski-Suomen hyvinvointialuetta kahden miljoonan euron sakko. Uhkasakkojen määrään on vaikuttanut organisaation koko sekä se, kuinka vakavana ja pitkään lainvastainen tilanne on jatkunut.

