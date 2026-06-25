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Politiikka

25.6.2026 05:28 ・ Päivitetty: 25.6.2026 05:28

USU: Nämä puolueet haluavat aborttioikeuden perustuslakiin

iStock

Kuusi eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, Uutissuomalainen kertoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta.

Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat perustelevat asiaa muun muassa naisten itsemääräämisoikeudella ja sillä, että oikeus aborttiin voi olla uhattuna poliittisten muutosten tai tietynlaisten poliittisten näkemysten vahvistumisen myötä.

ODOTETUSTI kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoi, että abortti tulisi nähdä poikkeuksellisena toimenpiteenä, jossa punnitaan sekä äidin että syntymättömän lapsen oikeuksia.

Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa.

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