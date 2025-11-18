USU: Osa valtion virastoja noudattaa yhä omia etätyökäytäntöjään – ”Suositus ei ole määräys”

Esimerkiksi Verohallinnon toimipaikkaverkostoa on supistettu voimakkaasti ja työmatka virkapaikalle voi olla satoja kilometrejä. Demokraatti Demokraatti

Kaikki valtion virastot eivät ala noudattaa valtiovarainministeriön uusia etätyösuosituksia. Muun muassa Verohallinnosta ja Digi- ja väestötietovirastosta kerrotaan, että niissä etätyötä voi jatkossakin tehdä uusia suosituksia enemmän. Osassa virastoista tuleva käytäntö on vielä auki.

Valtiovarainministeriö toimitti viime viikolla valtion työnantajille uudet etätyösuositukset. Niiden mukaan työntekijöiden pitäisi tehdä lähityötä keskimäärin 12 päivää kuukaudessa eli noin kolme päivää viikossa.

Suositusten tavoitteena on edistää työpaikkojen yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia sekä parantaa valtionhallinnon tuottavuutta.

Uutissuomalainen kysyi etätyökäytännöistä sähköpostitse usealta virastolta.

VEROHALLINNON henkilöstöjohtajan Ville Urposen mukaan etätyön osuus Verohallinnon henkilöstön työajasta oli viime vuonna yli 70 prosenttia. Työntekijöitä on noin 5 000.

- Toimipaikkaverkostoamme supistettiin valtionhallinnon säästöjen vuoksi merkittävästi. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa työmatka virkapaikalle voi olla satoja kilometrejä, emmekä siksi edellytä suosituksen mukaista läsnätyön määrää.

Urposen mukaan Verohallinnon syksyllä päivittämä paikkariippumattoman työn ohje vastaa hyvin Verohallinnon tarpeita.

- Seuraamme tietoon perustuen toiminnan tuloksellisuutta ja tavoitteiden saavuttamista sekä henkilöstön hyvinvointia ja työntekijäkokemusta.

Urposen mukaan tällä hetkellä ei ole tarvetta ohjata henkilöstöä läsnätyöhön koko Verohallinnossa, vaan ryhmät sopivat tarkoituksenmukaisista toimintatavoista esihenkilönsä johdolla.

Ryhmät ovat valtakunnallisia, joten lähimmät kollegat tai esihenkilö eivät useinkaan työskentele samassa toimipaikassa.

Hän korostaa, että kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta etä- ja monipistetyöhön, vaan työn tekemisen paikan päättää aina viime kädessä työnantaja eli esihenkilö.

DIGI– ja väestötietoviraston (DVV) ylijohtaja Timo Salovaara kertoo, että DVV:n palvelut tuotetaan valtakunnallisesti ja paikkariippumattomasti. Virastossa työskenteli viime vuonna noin 900 henkeä.

- Tiimit ovat valtakunnallisia ja toimivat maantieteellisesti hajautetusti. DVV seuraa ensisijaisesti suoritemääriä ja työn tuottavuutta. Etä- ja läsnätyön määrä riippuu tehtävästä.

Salovaaran mukaan valtiovarainministeriön uutta suositusta käsitellään DVV:ssä alkuvuoden aikana yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa henkilöstöstä voi jatkossakin tehdä suositusta vähemmän läsnätyötä.

VALTIOKONTTORILLA etä- ja läsnätyön määrä vaihtelee työtehtävittäin, kertoo henkilöstöjohtaja Sari Nupponen.

- Osa tehtävistä edellyttää lähes kokoaikaista lähityöskentelyä. Keskimäärin lähityötä tehdään noin yhdestä kahteen päivää viikossa.

Valtiokonttorissa työskenteli viime vuoden lopussa 342 ihmistä. Valtiokonttori oli jo ennen suositusta päättänyt lisätä lähityön määrää.

- Tavoitteena on tasapainoisempi hybridityöskentelyn malli. Tämän linjauksen mukaisesti kaikki tekevät lähityötä vähintään neljä päivää kuukaudessa ensi vuoden alusta lähtien.

Vaihteluväli on neljästä noin 21 päivään kuukaudessa.

Nupposen mukaan ainakin alkuvaiheessa osa henkilöstöstä voi tehdä suositusta enemmän etätyötä. Valtionkonttori seuraa tilannetta ja arvioi jatkoa ensi vuoden aikana.

ALUEHALLINTOVIRASTOISSA (avi) noin 80 prosenttia työstä tehdään etätyönä tai tarkastustoimintana kentällä, kertoo talous- ja henkilöstöyksikön päällikkö Timo Kähärä.

Aluehallintovirastoissa työskenteli noin 1 270 henkeä viime vuonna.

Aluehallintouudistuksen takia aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden lopussa. Tehtävät siirtyvät suurimmaksi osaksi uuteen Lupa- ja valvontavirastoon.

Kähärän mukaan aluehallintovirastoissa ei tehdä muutoksia etätyöhön loppuvuoden osalta.

Aluehallintovirastojen toiminnot ovat joko alueellisia tai valtakunnallisia, ja lähimmät työkaverit työskentelevät usein eri paikkakunnilla. Myöskään esihenkilöt eivät ole aina samalla paikkakunnalla henkilöstönsä kanssa.

- Muun muassa näistä syistä aluehallintovirastoissa on annettu mahdollisuus valita itselleen ja omiin työtehtäviinsä sopiva etätyökäytäntö.

VIIDENTOISTA ely-keskuksen toiminta siirtyy vuoden alusta kymmeneen elinvoimakeskukseen, valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon sekä Traficomiin. Myös uuden suosituksen huomioiminen siirtyy uudelle työnantajalle.

Pohjois-Savon ely-keskuksen ylijohtaja Tommi Huttunen kertoo, että nykyinen monipaikkaisen työskentelyn malli pohjautuu ely-keskuksien ja kehittämis- ja hallintokeskus Kehan etätyöohjeeseen.

- Sen ideana on, että työskennellään siellä, missä se kulloinkin työnantajan, työtehtävien sekä työyhteisön ja yhteistyön kannalta on perusteltua.

Huttusen mukaan lähityötä tehdään pääsääntöisesti useampana kuin yhtenä päivänä viikossa.

VALTION työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Sari Ojanen kertoo, että suositukset eivät ole pakollisia, sillä jokainen työnantaja päättää omista etätyösäännöistään.

- Valtion yli sata virastotyönantajaa arvioi ensin nykyiset etätyön toimintatapansa ja ohjeistuksensa. Sen jälkeen ne päättävät oman toimialansa ja toimintansa kannalta parhaat tavat. Emme voi siitä määrätä, vaan vain suosittaa, Ojanen sanoo.

Suositukset on määrä ottaa käyttöön tammikuun loppuun mennessä, joten keskustelu uusista käytännöistä tapahtuu työpaikoilla loppuvuoden ja alkuvuoden aikana.

JULKISEN alan työhyvinvointi -tutkimuksen mukaan 77 prosenttia valtion henkilöstöstä teki vähintään jonkin verran etätyötä viime vuonna. 26 prosenttia teki etätyötä koko ajan tai lähes koko ajan, 35 prosenttia teki 1-3 päivää viikossa ja 16 prosenttia harvemmin kuin viikoittain.

Valtiolla työskenteli 81 026 henkilöä yhteensä 168 eri organisaatiossa vuonna 2024. Henkilöstöstä lähes 40 prosenttia työskentelee turvallisuussektorilla eli puolustusvoimissa, rajavalvontatehtävissä tai poliiseina. Näillä aloilla on paljon virkatehtäviä, joita ei voi tehdä etänä.

Etätyökäytännöistä on puhuttu paljon viime aikoina. Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen ilmoitus lähityöpäivien lisäämisestä aiheutti närää työntekijöissä. Eduskunnan valvonnassa olevan Kelan lähityöpäivien määrä tulee olemaan vähintään kerran viikossa tai neljästi kuukaudessa.

Teksti: Uutissuomalainen/Marika Löf