22.9.2025 05:06 ・ Päivitetty: 22.9.2025 05:06

USU: Tyhjistä terveydenhuollon rakennuksista tulee kunnille riesa

Jopa Helsingissä kaupungilla on ollut vaikeuksia keksiä Lapinlahden sairaala-alueelle uutta käyttöä.

Noin kolmannes kuntien terveydenhoitoalan rakennuksista on jäämässä vaille käyttöä, kun hyvinvointialueiden vuokrasopimukset päättyvät vuodenvaihteessa, kertoo Uutissuomalainen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uutissuomalaisen haastatteleman Kuntaliiton kehittämispäällikön Mikko Simppasen mukaan hyvinvointialueilla on vuokralla sote-tiloja noin kuusi miljoonaa neliötä, joista noin kaksi miljoonaa on jäämässä tyhjilleen. Joukossa on esimerkiksi terveysasemia ja palvelutaloja.

Vuokrasopimusten päättyminen voi aiheuttaa tukalan tilanteen monille pienille kunnille, joilla saattaa olla vaikeuksia keksiä tyhjille kiinteistöille muuta käyttöä.

-  Jos jossakin pienessä kunnassa vaikkapa iso terveysasema jää tyhjilleen, sillä voi olla kirjanpidossa niin iso arvo, että kunnan talous menee sekaisin, Simppanen sanoo jutussa.

Eduskunnassa vastikään lausuntokierroksella ollut asetusluonnos mahdollistaisi kunnille korvauksen hakemisen omaisuusjärjestelyistä. Uutissuomalaisen mukaan julkisen talouden suunnitelmassa on varattu 150 miljoonaa euroa kunnille maksettaviin korvauksiin.

