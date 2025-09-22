Kotimaa
22.9.2025 05:06 ・ Päivitetty: 22.9.2025 05:06
USU: Tyhjistä terveydenhuollon rakennuksista tulee kunnille riesa
Noin kolmannes kuntien terveydenhoitoalan rakennuksista on jäämässä vaille käyttöä, kun hyvinvointialueiden vuokrasopimukset päättyvät vuodenvaihteessa, kertoo Uutissuomalainen.
Uutissuomalaisen haastatteleman Kuntaliiton kehittämispäällikön Mikko Simppasen mukaan hyvinvointialueilla on vuokralla sote-tiloja noin kuusi miljoonaa neliötä, joista noin kaksi miljoonaa on jäämässä tyhjilleen. Joukossa on esimerkiksi terveysasemia ja palvelutaloja.
Vuokrasopimusten päättyminen voi aiheuttaa tukalan tilanteen monille pienille kunnille, joilla saattaa olla vaikeuksia keksiä tyhjille kiinteistöille muuta käyttöä.
- Jos jossakin pienessä kunnassa vaikkapa iso terveysasema jää tyhjilleen, sillä voi olla kirjanpidossa niin iso arvo, että kunnan talous menee sekaisin, Simppanen sanoo jutussa.
Eduskunnassa vastikään lausuntokierroksella ollut asetusluonnos mahdollistaisi kunnille korvauksen hakemisen omaisuusjärjestelyistä. Uutissuomalaisen mukaan julkisen talouden suunnitelmassa on varattu 150 miljoonaa euroa kunnille maksettaviin korvauksiin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.