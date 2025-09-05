USU: Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee Keskisarjan puheissa rasismia

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltusen mukaan perussuomalaisten varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheet Ylen A-Studiossa viime viikolla olivat rasistisia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hiltunen sanoo Uutissuomalaiselle, että Keskisarjan lausunnot ohjelmassa täyttävät rasismin määritelmän, joka on kirjattu hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon.

- Puheissa leimattiin ihmisryhmä ja puhuttiin siitä alempiarvoisena, Hiltunen sanoo.

Valtuutetulle on tehty esiintymisestä useita kanteluita.

Hiltunen ottaa kantaa myös viime aikoina julkisuudessa esiintyneisiin huivikieltoehdotuksiin. Hän ei kannata burka- ja niqab-kieltoa kouluihin.

- Joka naisella pitää olla oikeus päättää, miten pukeutuu. Meidän pitäisi puuttua ongelman juurisyihin – jos esimerkiksi suku pyrkii kontrolloimaan jäsenensä elämää – eikä siihen, miten joku pukeutuu, Hiltunen sanoo.