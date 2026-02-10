Talous
10.2.2026 09:06 ・ Päivitetty: 10.2.2026 09:25
Uudessakaupungissa aletaan valmistaa sähköbusseja
Uudenkaupungin autotehdas aikoo aloittaa sähköisten linja-autojen sarjavalmistuksen. Tehdasta pyörittävä Valmet Automotive kertoo tehneensä asiasta esisopimuksen suomalaisen Jeti Industriesin kanssa.
Tarkoituksena on, että Uudenkaupungin tehtaalla valmistettaisiin sähköisiä kaupunki- ja seutuliikenteen linja-autoja sopimusvalmistusmallilla.
Valmet Automotiven mukaan Uudessakaupungissa valmistettavien linja-autojen kotimaisuusaste olisi korkea sekä komponenttien että työn osalta. Yhtiö sanoo, että tuotanto työllistäisi myös lukuisia suomalaisia alihankkijoita.
Tarkemmista tuotantomääristä, aikatauluista tai työllisyysvaikutuksista ei ole mainintaa tiedotteessa.
- Nyt solmittu esisopimus konkretisoi jälleen uusille teollisuudenaloille ulottuvan strategiamme etenemistä. Autonvalmistukseen keskittyvän historiamme vuoksi uuden sukupolven liikenteessä päästöttömät sähköiset linja-autot ovat meille varsin looginen tuote valmistaa, ja ne ovat myös jatkumoa pitkäaikaiselle sähköisten ajoneuvojen valmistusosaamisellemme, sanoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus tiedotteessa.
- Jeti Industries on kehittänyt hienon tuotannollisen innovaation, jolle on olemassa aito, kansainvälinen markkina, Rannus jatkaa.
Vuonna 2012 perustettu Jeti Industries kertoo olevansa sähköisiin linja-autoihin erikoistunut teknologiayritys. Jeti on valmistanut yksittäisiä linja-autoja, joista ensimmäinen otettiin käyttöön vuonna 2020.
JOULUKUUSSA kerrottiin, että Valmet Automotive alkaa koota Sisu Auton sotilasajoneuvoja Uudenkaupungin tehtaalla.
Valmet Automotive on myös allekirjoittanut syksyllä Patrian kanssa aiesopimuksen panssariajoneuvojen valmistuksesta ja testauksesta Uudessakaupungissa.
Suomen valtio lähti Valmet Automotiven enemmistöomistajaksi viime syksynä. Samalla valtio ja Kokkilan suvun sijoitusyhtiö Pontos ostivat kiinalaisyhtiö CATL:n ulos Valmet Automotivesta.
Tehtaalla oli syksyllä isot muutosneuvottelut, joiden taustalla oli Mercedes-Benzin henkilöautojen tuotannon loppuminen Uudessakaupungissa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.