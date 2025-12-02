Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.12.2025 09:50 ・ Päivitetty: 2.12.2025 11:47

Uudet elinvoimakeskukset joutuvat heti säästökeskuksiksi

iStock

Suomessa vuodenvaihteessa aloittavissa, ely-keskusten tilalle tulevissa uusissa elinvoimakeskuksissa aletaan etsiä säästökohteita heti toiminnan alettua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi hankejohtaja Päivi Blinnikka työ- ja elinkeinoministeriön tiistaisessa mediatilaisuudessa.

Elinvoimakeskukset korvaavat suurilta osin nykyiset ely-keskukset, jotka lopettavat toimintansa. 15 ely-keskuksesta siirtyy kymmeneen elinvoimakeskukseen lähes 2 000 asiantuntijaa.

SÄÄSTÖTOIMET aloitetaan Blinnikan mukaan elinvoimakeskuksissa tuoreeltaan heti vuodenvaihteessa.

Ministeriö ei osaa kertoa, tarkoittavatko leikkausaikeet myös henkilöstön vähentämistä.

- Säästötavoitteita ei ole vielä jaettu keskuskohtaisesti. Kun uudet ylijohtajat ovat aloittaneet työssään, tämä keskustelu ja säästötavoitteiden kohdentaminen käynnistetään varmasti vuodenvaihteessa, Päivi Blinnikka sanoi.

Työpaikkojen on tarkoitus säilyä nykyisissä ely-keskusten toimitiloissa. Sen sijaan tilojen yhteiskäyttöä eri viranomaisten kesken ollaan valtiolla lisäämässä, mistä myös uudet elinvoimakeskukset saanevat osansa.

- Valtiolla on tavoitteena yhdistää eri hallinnonalojen toimintoja samoihin toimitiloihin alueilla. Toimitilojen yhteiskäytön lisääminen ja sitä kautta tilojen tehostaminen on käynnissä, Blinnikka kertoi.

Pohdinnassa ovat myös linjaukset etä- ja läsnätyöstä, vaikka keskukset päättävät näistä itsenäisesti eikä yhtenäisiä määräyksiä ole ainakaan ministeriöltä vielä tulossa.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Ari Niiranen antoi tilaisuudessa esimerkin, josta saattoi saada osviittaa tulevasta. Hän kertoi, että Joensuun virastotalolla Pohjois-Karjalassa on saman katon alla lähes 20 eri virastoa, mutta tilat ovat reippaalla vajaakäytöllä.

- Ely-keskukset ovat jo siirtyneet yhteiskäyttöisiin toimitiloihin valtiolla. Joensuussa käyttöaste on varsin maltillinen: se lienee noin 30 prosenttia. Tiivistämismahdollisuuksia nykyiselle etätyökäytännölle on olemassa, Niiranen tuumi.

ELINVOIMAKESKUKSET ovat osa valtion aluehallintouudistusta, joka perustuu pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmaan.

Elinvoimakeskusten lisäksi uudistuksessa perustetaan uusi valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto, johon siirtyy niin ikään osa nykyisten ely-keskusten tehtävistä ja henkilöstöstä. Näitä ovat osa elyjen ympäristötehtävistä ja joukkoliikennetehtävät.

Teksti: STT / Eetu Halonen

