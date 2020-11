Uudet koronarajoitukset ravintoloissa tulevat voimaan tänään

Ravintoloiden uudet koronarajoitukset otetaan käyttöön tänään. Rajoituksia koskeva hallituksen asetus on voimassa joulukuun puoleenväliin asti.

Rajoitukset jakaantuvat tästä lähtien alueiden epidemiatilanteen ja ravintolatyyppien perusteella.

Anniskeluravintoloita koskevat tiukemmat rajoitukset kuin ruokaravintoloita.

Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa alkoholijuomien anniskelu pitää lopettaa nykyiseen tapaan viimeistään kello kymmeneltä illalla kaikissa ravintoloissa. Kiihtymis- ja leviämisvaiheessa ovat Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

Pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavat ravintolat, kuten pubit, baarit ja yökerhot on suljettava näissä maakunnissa viimeistään kello 23 ja muut ravintolat puoliltaöin. Poikkeuksena on Pohjanmaa, jossa kaikki ravintolat on suljettava viimeistään jo kello 23.