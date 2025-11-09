Politiikka
9.11.2025 05:30 ・ Päivitetty: 8.11.2025 16:13
Uudistus tepsi: isien osuus vanhempainvapaissa yli kaksinkertaistunut
Isät osallistuvat yhä enemmän pienten lasten hoitoon. Heidän osuutensa vanhempainvapaiden käytöstä on kasvanut jälleen viime vuoteen verrattuna, selviää Kelan tuoreista tilastoista.
Tänä vuonna syyskuuhun mennessä isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä oli koko maassa lähes 23 prosenttia. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna luku on kaksi prosenttiyksikköä suurempi.
Perhevapaauudistusta edeltävään aikaan verrattuna isien osuus vanhempainpäivärahojen käytössä on yli kaksinkertaistunut.
Vuonna 2022 toteutetussa perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaat jaettiin lähtökohtaisesti puoliksi vanhempien kesken. Omasta 160 päivän vanhempainrahakiintiöstä on kuitenkin voinut luovuttaa toiselle vanhemmalle enintään 63 päivää.
Vain vajaat neljä prosenttia perheistä jakaa vanhempainvapaat täysin tasan molempien vanhempien kesken.
ALUEELLISET erot isien perhevapaiden käytössä ovat varsin pieniä. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen arvioi alueiden tasaisuuden johtuvan siitä, että tieto vapaista on tavoittanut kaikki perheet varsin hyvin.
Eniten isien perhevapaita käytetään Ahvenanmaalla, jossa isien osuus on yli neljänneksen. Miettinen arvioi Ahvenanmaan sijoitusta selittävän sen kulttuurillisesti läheisempi side Ruotsiin, jossa isät käyttävät selvästi enemmän perhevapaita kuin Suomessa.
Myös Lapissa isien osuus yltää lähes neljännekseen. Miettinen ei osaa kuitenkaan arvioida, mistä Lapin korkea sijoitus tilastoissa johtuu.
Isien osuus vanhempainrahapäivistä jää 21 prosentin tuntumaan Päijät-Hämeessä, Satakunnassa ja Etelä-Savossa.
VUODEN 2022 uudistuksen yhteydessä perhevapaiden käyttöä muutettiin joustavammaksi, mikä teki vanhempien tilanteesta tasa-arvoisemman. Miettisen mukaan ainakin toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, että joustomahdollisuuksia ei ole kovin aktiivisesti käytetty.
Miettinen kertoo muutosten perhevapaiden käytössä olevan yleensä hitaita. Tätä selittää muun muassa se, että suurten tuloerojen perheissä ajatellaan usein, että isän vapaankäyttö on taloudellisesti suurempi riski kuin äidin.
Mikäli perhe suunnittelee käyttävänsä vain ansiosidonnaiset vanhempainvapaat, niin perheen kokonaistulojen kannalta todella on edullisempaa, että suuripalkkainen käyttää pienemmän osan vapaista, Miettinen sanoo.
- Tavallisin tilanne perheissä kuitenkin on se, että tyypillisesti äiti käyttää ansiosidonnaisen vapaan lisäksi kotihoidon tukea. Näissä tilanteissa olisi perheen kokonaistulojen kannalta edullisempaa, jos suurempituloinen käyttäisi vähintään vanhempainvapaita ja näin esimerkiksi vähentäisi äidin kotihoidon tukijakson pituutta.
- Se, että isien pidemmät vapaat alkavat tulla tavanomaisemmiksi työpaikoilla, vaikuttaa tietysti seuraaviin isäsukupolviin ja ehkä pikkuhiljaa tasaa sukupuolten tilannetta työpaikoilla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.