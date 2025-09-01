Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

1.9.2025 11:02 ・ Päivitetty: 1.9.2025 11:10

Uusi Nato-esikunta aloitti Mikkelissä – kymmenen ihmisen voimin

Norjan asevoimat
Uusi johtoporras koordinoi Naton maavoimien yhteisharjoituksia arktisella alueella. Kuvassa norjalaisia Finnmarkin joukkoja.

Puolustusliitto Naton uusi maavoimien pohjoisen alueen johtoporras on virallisesti aloittanut toimintansa Mikkelissä maanantaina.

Demokraatti

Demokraatti

MCLCC eli Multi-Corps Land Component Command toimii samoissa tiloissa Suomen maavoimien esikunnan kanssa ja käyttää samoja logistiikka- ja huoltopalveluita.

Puolustusvoimien tiedotteen mukaan aluksi esikunnassa on noin kymmenen työntekijää Suomesta ja muista Nato-maista. Kansallisuuksista puolustusvoimat ei kerro tarkemmin mitään.

Tiedotteen mukaan esikunnan henkilöstömääräksi tulee aikanaan noin 50 ihmistä.

Nato päätti viime vuonna sijoittaa pohjoisen maavoimajohtoportaansa Suomeen. Sen tehtävänä on rauhanaikana suunnitella ja valmistella puolustusliiton pohjoisten alueiden harjoitustoimintaa Suomen, Ruotsin ja Norjan alueilla.

Kriisitilanteessa se johtaisi liittouman pohjoisia maavoimajoukkoja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Demokraatti

Politiikka
31.8.2025
Eemeli Peltonen 1994-2025: Luotettava yhteistyön rakentaja
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
1.9.2025
Teatteriarvio: Työyhteisöt sekaisin sokkelossa – Juha Jokela tekee yhä maan parasta työelämäteatteria
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU