Kotimaa
1.9.2025 11:02 ・ Päivitetty: 1.9.2025 11:10
Uusi Nato-esikunta aloitti Mikkelissä – kymmenen ihmisen voimin
Puolustusliitto Naton uusi maavoimien pohjoisen alueen johtoporras on virallisesti aloittanut toimintansa Mikkelissä maanantaina.
MCLCC eli Multi-Corps Land Component Command toimii samoissa tiloissa Suomen maavoimien esikunnan kanssa ja käyttää samoja logistiikka- ja huoltopalveluita.
Puolustusvoimien tiedotteen mukaan aluksi esikunnassa on noin kymmenen työntekijää Suomesta ja muista Nato-maista. Kansallisuuksista puolustusvoimat ei kerro tarkemmin mitään.
Tiedotteen mukaan esikunnan henkilöstömääräksi tulee aikanaan noin 50 ihmistä.
Nato päätti viime vuonna sijoittaa pohjoisen maavoimajohtoportaansa Suomeen. Sen tehtävänä on rauhanaikana suunnitella ja valmistella puolustusliiton pohjoisten alueiden harjoitustoimintaa Suomen, Ruotsin ja Norjan alueilla.
Kriisitilanteessa se johtaisi liittouman pohjoisia maavoimajoukkoja.
Kommentit
