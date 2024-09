Uusi nimi Demarinaisten puheenjohtajakisaan

Hämeen demarinaiset esittää Demarinaisten 1. varapuheenjohtajaa Emmi Lintosta Demarinaisten seuraavaksi puheenjohtajaksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Lintonen on kertonut myös Facebookissa olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi, kun liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Tytti Tuppurainen jättää tehtävänsä.

Demarinaisten 17. liittokokous pidetään Seinäjoella 9.-10.11.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) kertoi hiljattain jättävänsä SDP:n naisjärjestön puheenjohtajuuden.

– Koen olevani enemmän, kuin valmis tähän tehtävään, koska olen vaikuttanut Demarinaisten liittohallituksessa kuluneet 10 vuotta, joista seitsemän liiton ensimmäisenä varapuheenjohtajana, Lintonen päivittää Facebookissa.

– Kokemusta on kertynyt monista eri tehtävistä ja tällä hetkellä edistän tasa-arvoa Demarinaisten työn lisäksi mm STM:n tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa, SDP:n Tasa-arvo ja ihmisoikeudet työryhmän toisena puheenjohtajana, Euroopan Demarinaisten hallituksessa ja EWL:n (European Womens Lobby) työryhmissä, Lintonen jatkaa.

Hän nostaa päivitykseen voimakkaasti esiin tasa-arvotyön merkitystä.

– ”Yksikään nainen ei voi kutsua itseään vapaaksi, ennen kuin hän hallitsee omaa kehoaan”, yhdysvaltalainen naisasianainen Margaret Sanger sanoi 50-luvulla. Hänen suurin toiveensa oli, että lääketiede kehittäisi ehkäisyn naisille ja hän tekikin kaikkensa asian eteen. Yhä edelleen teemme hartiavoimin töitä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin sen eteen, että naiset saisivat päättää omasta kehostaan.

– Demarinaiset on liittona minulle hyvin tärkeä ja uskon tietäväni minkälaisia tavoitteita meidän on työllemme asetettava. On aika-ajoin arvioitava tasa-arvopolitiikan suuntaa. Toimintaympäristön ja yhteiskunnan muuttuminen nostaa esiin uudenlaisia tasa-arvokysymyksiä eikä niiden ennakoiminen aina ole mahdollista. Esimerkiksi terveydellisillä, taloudellisilla ja sotilaallisilla kriiseillä on tasa-arvovaikutuksia: ne voivat syventää eriarvoisuutta ja vaikeuttaa haavoittuvassa asemassa olevien tilannetta.

Demarinaisten puheenjohtajuutta tavoittelee myös kansanedustaja Helena Marttila. Uudenmaan demarinaisten hallitus on esittänyt häntä ehdokkaaksi.

Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Minna Salminen jättänee puheenjohtajakisan väliin.

– En usko, että lähden ehdolle puheenjohtajakisaan. Minulla on vaativa työ valtiosektorin pääneuvottelijana ja ajat ovat valtion työnantajan kanssa todella tiukat tällä hetkellä. Tehtävä demarinaisten puheenjohtajana olisi aivan mahtava kokemus, mutta ajankäytöllisesti pidän reiluna, että tehtävään valitaan joku, joka pystyy panostamaan siihen enemmän, Salminen kertoo tekstiviestitse.

Juttuun lisätty Minna Salmisen kommentit kello 10.36.