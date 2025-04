Uusi riski kauppasodassa? Suomenkin kultavaroja on säilössä Yhdysvalloissa

Donald Trumpin tullikauppasota on saanut EU-maat pohtimaan, uskaltavatko ne vastedes säilyttää suuria kultaeriään Yhdysvaltain keskuspankin hallussa. Myös Suomen kullasta yli viidesosa on siellä.

New Yorkin katujen alla keskuspankki Fedin rakennuksen kellarissa on holvi, jossa säilytetään tonneittain Euroopan valtioille kuuluvia kultaharkkoja.

Esimerkiksi Saksan kultavarannosta yli kolmasosa, arvoltaan sata miljardia euroa, on Yhdysvalloissa.

Saksassa jotkut poliitikot ovat alkaneet kyseenalaistaa, onko kultaa järkevää pitää hallinnon takavarikkojen ulottuvilla, kertoivat Politico ja saksalaislehti Bild maaliskuun lopulla.

Myös Suomi säilyttää osaa kultavarannostaan New Yorkin holvissa, eikä suomalaisilla ole ollut tarvetta muuttaa järjestelyitä.

- Yhdysvallat ja sen keskuspankki Fed ovat Suomen Pankin näkökulmasta olleet luotettavia ja pitkäaikaisia kumppaneita, kertoo STT:lle Suomen Pankin osastopäällikkö Mika Pösö.

Pösön mukaan Suomen ulkomailla säilytettävä kulta käydään säännöllisesti tarkastamassa omin silmin. Tarkastuksia tekevät Suomen kansalaiset.

Myös Saksan Bundesbankin viestinnästä kerrotaan STT:lle, että sen tarkastajat käyvät inventoimassa kultavarannot itse.

SUOMEN kullasta vain 21 prosenttia, eli runsaat yhdeksän tonnia, on Yhdysvalloissa. Erän arvo on noin 740 miljoonaa euroa.

Suurempaa osuutta – 45:tä prosenttia – säilytetään Britanniassa maan keskuspankissa.

Loput ulkomailla olevat varannot ovat Ruotsin ja Sveitsin keskuspankeissa. Suomen Pankki säilyttää itse alle kahta tonnia. Harkkojen maantieteellinen hajauttaminen lisää turvallisuutta.

- On nähty hyväksi, että kultaa säilytetään siellä, missä on kullan markkinapaikka. Tässä tietysti taustalla on ajatuksena se, että kultaa voidaan tarvittaessa myydä ilman, että sitä täytyy ensin kuljettaa mahdollisesti epävarmassa ja turvattomassa ympäristössä, kertoo Pösö.

Kullan markkinahinta on noussut historiallisen korkealle. Kultaa pidetään sijoittajien turvasatamana, johon hakeudutaan epävarmuuden aikoina.

Suomen kultavarantoon kajotaan ani harvoin. Viime vuonna näin tehtiin, kun Suomen Pankin valuuttakurssiriski kasvoi merkittävästi valuuttavarantoa kasvatettaessa. Pankki myi kultaa noin 430 miljoonan euron arvosta, eli kymmenesosan harkoistaan.

Viime vuoden lopulla Suomella oli kultaa yhteensä noin 3,5 miljardin euron arvosta.

VIIME VUONNA Fedin holvissa Manhattanilla oli kaikkiaan yli 500 000 kultaharkkoa, joiden kokonaispaino on yli 6 300 tonnia.

Pösön mukaan Suomen Yhdysvalloissa säilyttämään kultamäärään ei ole tehty muutoksia vuosikymmeniin.

- Kullan säilytys on hyvin pitkäjänteistä toimintaa.

Teksti: STT / Lassi Lapintie