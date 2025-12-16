Uusi tutkimus Estonian hylystä: ei vieläkään salaliittoaineksia

Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että matkustajalautta Estonian uppoamistutkintaa ei avata uudelleen. Laivanhylystä löydetyt uudemmat vauriot on todettu luonnollisten syiden, kuten hylyn merenpohjassa liikahtelun aiheuttamiksi. Demokraatti Demokraatti

Suomen, Viron ja Ruotsin turvallisuusviranomaisten tiistaina julkaisemassa alustavassa arvioraportissa sanotaan, että hylyn oikealta kyljeltä nyttemmin paljastuneet vauriot ovat aiheutuneet kosketuksista merenpohjan kanssa.

Viranomaiset kartoittivat uppoamispaikan tilanteen ja hylyn kunnon vielä uudelleen, kun Estonian rungosta oli tullut näkyviin aiemmin dokumentoimattomia repeämiä.

Niiden muoto täsmää uppoamispaikan pohjanmuotoihin. Hylky lojuu ikivanhan gneissiharjanteen päällä ja pääsee liikkumaan siinä.

– Hylyn kunto heikkenee ja sen asento muuttuu todennäköisesti edelleen ajan myötä, mikä mahdollistaa uusien repeämien paljastumisen, raportin tiedotteessa sanotaan.

VIRANOMAISTEN mukaan aiemmat arviot keulavisiirin mekaanisesta pettämisestä ja puutteellisesti huolletun aluksen kehnosta kunnosta pitävät yhä paikkansa.

Estonia ei ollut uppoamisen aikaan syyskuussa 1994 enää merikelpoinen eikä olisi rakenteellistenkaan heikkouksiensa takia sopinut Tallinnan ja Tukholman väliseen liikennöintiin. 852 kuolonuhria vaatinut onnettomuus oli monen laiminlyönnin, vian ja myrskysään yhteissumma.

Raportissa korostetaan, ettei tässäkään tutkinnassa löydetty viitteitä törmäyksestä eikä myöskään merkkejä räjähdyksestä ennen uppoamista.

Myös huhut aluksessa olleista mystisistä sotilasajoneuvoista osoittautuivat viranomaisten mukaan paikkansapitämättömiksi.