Uusi yleistuki astui voimaan eilen

Työttömille maksettava uusi yleistuki astui perjantaina voimaan. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan. Myöhemmin yleistukea on tarkoitus laajentaa niin, että se korvaisi myös muita tukia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muutoksen yhteydessä työttömyystuen tarveharkinta laajentui. Tämä voi pienentää tuen määrää tuensaajille, joilla on esimerkiksi pääomatuloja.

Tarveharkinnan tuloraja on 311 euroa kuukaudessa, ja jos tuensaajalla on enemmän tuloja, yleistuesta vähennetään puolet tulorajan ylittävistä tuloista.

Yleistukea voivat Kelasta hakea ne työttömät, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt.